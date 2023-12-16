https://sputnikarabic.ae/20231216/هل-تصطدم-واشنطن-بالحوثيين-وإيران-على-خلفية-التصعيد-في-البحر-الأحمر؟-1084183148.html

هل تصطدم واشنطن بالحوثيين وإيران على خلفية التصعيد في البحر الأحمر؟

هل تصطدم واشنطن بالحوثيين وإيران على خلفية التصعيد في البحر الأحمر؟

حذر وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، من أن مقترح تشكيل قوة متعددة الجنسيات مدعومة من الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيواجه "مشكلات... 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T15:26+0000

2023-12-16T15:26+0000

2023-12-16T15:26+0000

راديو

ملفات ساخنة

إيران

أخبار إيران

أنصار الله

السعودية

أخبار السعودية اليوم

روسيا

سلاح روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/10/1084182640_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_358ccae9ae76f1964f457fe200230464.png

هل تصطدم واشنطن بالحوثيين وإيران على خلفية التصعيد في البحر الأحمر؟ هل تصطدم واشنطن بالحوثيين وإيران على خلفية التصعيد في البحر الأحمر؟

وجاءت تصريحات أشتياني بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها تجري محادثات مع عدة دول "لتشكيل قوة عمل بحرية دولية لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر"، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات نفذها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر.وأوضح أن "محور المقاومة في العراق ولبنان وسوريا واليمن كان يقوم بمناوشات فقط قبل الصراع، لكن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بدأ التصعيد ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، كما قام الحوثيون بتصعيد كبير أيضا ضد إسرائيل التي تتأثر بعدم مرور شحناتها، إضافة للمشاكل في الداخل الإسرائيلي، معربًا عن اعتقاده أن هدف الحوثيين من هذا التصعيد هو الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار".وأشار إلى أن أمن البحر الأحمر "مسألة استراتيجية لمصر ولتأمين الملاحة في قناة السويس".وأكد الكاتب أن "أنصار الله لهم هدف محدد هو استهداف الملاحة الإسرائيلية وكل ما يتعلق بإسرائيل، وذلك من أجل رفع الضغط عن غزة فحسب"، مشيرًا إلى أن "الأمر لا يتعدى مناوشات محدودة دون الحاجة إلى تصعيد عسكري كبير، والذي من شأنه أن يولد خطرا أكبر في البحر الأحمر، لأن أي اختلال في أمن البحر الأحمر ينذر بحرب إقليمية أو عالمية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

إيران

أخبار إيران

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ملفات ساخنة, إيران, أخبار إيران, أنصار الله, السعودية, أخبار السعودية اليوم, روسيا, سلاح روسيا, аудио