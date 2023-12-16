https://sputnikarabic.ae/20231216/وزير-الصناعة-اللبناني-التمديد-لقائد-الجيش-موضوع-وطني-ومطار-بيروت-عاد-للعمل-1084174453.html

وزير الصناعة اللبناني: التمديد لقائد الجيش موضوع وطني ومطار بيروت عاد للعمل

وزير الصناعة اللبناني: التمديد لقائد الجيش موضوع وطني ومطار بيروت عاد للعمل

نفى وزير الصناعة والنائب في البرلمان اللبناني، جورج بوشكيان، وجود تدخلات خارجية فيما يتعلق بموضوع التصويت للتمديد لقائد الجيش اللبناني. 16.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-16T11:34+0000

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الوزير اللبناني أوضح في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أن "التصويت في البرلمان عبر تعديل قانون الدفاع ورفع سن التقاعد القانونية لرتبتي العماد واللواء للتمديد لقائد الجيش، جوزيف عون، والذي تنتهي ولايته في العاشر من الشهر المقبل، جاء لاستمرارية هذه المؤسسة التي عملت جاهدة في السنوات الأربع الماضية للحفاظ على أمن لبنان، وما يجري من حديث عن ضغط سفارات على بعض النواب للتصويت للتمديد أو عدمه، فهو أمر مغلوط ولا صحة له إطلاقا"، مبينًا أن "الوضع الراهن حساس واستثنائي خاصة مع ما يحدث في الجنوب اللبناني، حيث أن الدمار والشهداء الذين سقطوا بفعل القصف الإسرائيلي، يتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لإخراج لبنان من أزمته، وهو ما يفرض موضوع الوقوف مع المؤسسة العسكرية التي تعتبر صمام الأمان والمسؤولة عن حماية لبنان".وحول موضوع القرار الدولي رقم 1701، شدد الوزير بوشكيان على أن "هناك توافق داخلي وبالإجماع على ضرورة تطبيقه بحرفيته، ولا يوجد من يعارض هذا الموضوع، للحفاظ على سيادة البلاد وحمايته".وأعلن الوزير اللبناني عبر "سبوتنيك"، أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عاد إلى العمل بشكل طبيعي، وأطلقت شركة طيران الشرق الأوسط "ميدل إيست" أكثر من مئة رحلة، فضلاً عن عودة شركات عالمية للإقلاع والهبوط في مطار بيروت.داخليا، تفائل وزير الصناعة بالعام المقبل الذي يحمل الكثير من المعطيات الإيجابية، خاصة مع إطلاق منصة لبنانية وعربية لتبادل المنتجات، وهذا أمر يجعل من الاقتصاد اللبناني أقوى، فضلاً عن الانطلاق اللبناني بشكل أوسع إلى آسيا وفتح أسواق جديدة هناك.

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