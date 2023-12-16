عربي
https://sputnikarabic.ae/20231216/7-طائرات-روسلان-عملاقة-روسية-تنفذ-إقلاعا-مشتركا-خلال-مناورة-تكتيكية-فيديو-1084162347.html
7 طائرات "روسلان" عملاقة روسية تنفذ إقلاعا مشتركا خلال مناورة تكتيكية... فيديو
7 طائرات "روسلان" عملاقة روسية تنفذ إقلاعا مشتركا خلال مناورة تكتيكية... فيديو
نفذت قيادة طيران النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مناورة طيران تكتيكية لطائرات "روسلان" (إن 124-100) العملاقة، وذلك بهدف تدريب الأطقم على... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T06:09+0000
2023-12-16T06:09+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/10/1084161903_0:0:1607:904_1920x0_80_0_0_637e92b649789d416b5fc3bc3f611885.jpg
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "الغرض من تمرين الطيران التكتيكي هو اختبار تدريب الأطقم الشابة لطائرة النقل العسكرية (إن 124-100) "روسلان" على النقل المتزامن لمسافات طويلة للأفراد العسكريين بأسلحة ومعدات عسكرية قياسية".وبيّنت الدفاع الروسية أن الرحلات جرت في ظروف جوية صعبة تمثلت في هطول أمطار وسحب منخفضة وهبوب رياح قوية.ونفذت الرحلات بقيادة قائد طيران النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية، الفريق فلاديمير بينيديكتوف، وبمشاركة قيادة طيران النقل الجوي العسكري.يذكر أن (إن 124-100) "روسلان"، هي طائرة نقل نفاثة ثقيلة طويلة المدى.وتعتبر السمة المميزة لطائرة (إن 124-100) "روسلان"، هي وجود مجمع دفاعي خاص على متن الطائرة، حيث تحمي منظومات الدفاع الجوي المزودة بالرادارات ورؤوس الصواريخ المضادة للطائرات الموجهة بالقدرات البصرية الإلكترونية من التعرض للضرب من الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20231216/المدرعات-الروسية-تتزود-بأنظمة-ليسوتشك-مطورة-لصد-حرب-إلكترونية-1084161776.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/10/1084161903_206:0:1538:999_1920x0_80_0_0_d1883b1c7c1d67dc20bf1a3d408024d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

7 طائرات "روسلان" عملاقة روسية تنفذ إقلاعا مشتركا خلال مناورة تكتيكية... فيديو

06:09 GMT 16.12.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation طائرات "روسلان" عملاقة روسية تنفذ إقلاعا مشتركا خلال مناورة تكتيكية
 طائرات روسلان عملاقة روسية تنفذ إقلاعا مشتركا خلال مناورة تكتيكية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
نفذت قيادة طيران النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مناورة طيران تكتيكية لطائرات "روسلان" (إن 124-100) العملاقة، وذلك بهدف تدريب الأطقم على نقل الأسلحة والمعدات لمسافات طويلة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "الغرض من تمرين الطيران التكتيكي هو اختبار تدريب الأطقم الشابة لطائرة النقل العسكرية (إن 124-100) "روسلان" على النقل المتزامن لمسافات طويلة للأفراد العسكريين بأسلحة ومعدات عسكرية قياسية".

ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن أطقم طائرة النقل العسكرية (أن 124-100) "روسلان" تدربت خلال الرحلات الجوية على الإقلاع والتحليق في الطريق والهبوط على فترات زمنية مختصرة.

وبيّنت الدفاع الروسية أن الرحلات جرت في ظروف جوية صعبة تمثلت في هطول أمطار وسحب منخفضة وهبوب رياح قوية.

وبحسب الدفاع الروسية، تم تنفيذ الرحلات على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر، وبلغ إجمالي طول المسار أكثر من 1000 كيلومتر، وكان متوسط ​​سرعة الطائرة 500 كم/ساعة.

منظومة حرب إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
المدرعات الروسية تتزود بأنظمة "ليسوتشك" مطورة لصد "حرب إلكترونية"
05:42 GMT
ونفذت الرحلات بقيادة قائد طيران النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية، الفريق فلاديمير بينيديكتوف، وبمشاركة قيادة طيران النقل الجوي العسكري.
يذكر أن (إن 124-100) "روسلان"، هي طائرة نقل نفاثة ثقيلة طويلة المدى.

وصممت الطائرة لتزويد القوات بالمعدات العسكرية والأسلحة من المواقع الخلفية باتجاه مسارح العمليات العسكرية على الخطوط الأمامية، وتعزيز القوات الهجومية المحمولة جوًا بمعدات عسكرية ثقيلة، ونقل البضائع الثقيلة والضخمة.

وتعتبر السمة المميزة لطائرة (إن 124-100) "روسلان"، هي وجود مجمع دفاعي خاص على متن الطائرة، حيث تحمي منظومات الدفاع الجوي المزودة بالرادارات ورؤوس الصواريخ المضادة للطائرات الموجهة بالقدرات البصرية الإلكترونية من التعرض للضرب من الأرض.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مقاتلة قاذفة سو-34 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:28 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала