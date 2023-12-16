https://sputnikarabic.ae/20231216/7-طائرات-روسلان-عملاقة-روسية-تنفذ-إقلاعا-مشتركا-خلال-مناورة-تكتيكية-فيديو-1084162347.html
7 طائرات "روسلان" عملاقة روسية تنفذ إقلاعا مشتركا خلال مناورة تكتيكية... فيديو
7 طائرات "روسلان" عملاقة روسية تنفذ إقلاعا مشتركا خلال مناورة تكتيكية... فيديو
نفذت قيادة طيران النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مناورة طيران تكتيكية لطائرات "روسلان" (إن 124-100) العملاقة، وذلك بهدف تدريب الأطقم على... 16.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-16T06:09+0000
2023-12-16T06:09+0000
2023-12-16T06:09+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "الغرض من تمرين الطيران التكتيكي هو اختبار تدريب الأطقم الشابة لطائرة النقل العسكرية (إن 124-100) "روسلان" على النقل المتزامن لمسافات طويلة للأفراد العسكريين بأسلحة ومعدات عسكرية قياسية".وبيّنت الدفاع الروسية أن الرحلات جرت في ظروف جوية صعبة تمثلت في هطول أمطار وسحب منخفضة وهبوب رياح قوية.ونفذت الرحلات بقيادة قائد طيران النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية، الفريق فلاديمير بينيديكتوف، وبمشاركة قيادة طيران النقل الجوي العسكري.يذكر أن (إن 124-100) "روسلان"، هي طائرة نقل نفاثة ثقيلة طويلة المدى.وتعتبر السمة المميزة لطائرة (إن 124-100) "روسلان"، هي وجود مجمع دفاعي خاص على متن الطائرة، حيث تحمي منظومات الدفاع الجوي المزودة بالرادارات ورؤوس الصواريخ المضادة للطائرات الموجهة بالقدرات البصرية الإلكترونية من التعرض للضرب من الأرض.
https://sputnikarabic.ae/20231216/المدرعات-الروسية-تتزود-بأنظمة-ليسوتشك-مطورة-لصد-حرب-إلكترونية-1084161776.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
7 طائرات "روسلان" عملاقة روسية تنفذ إقلاعا مشتركا خلال مناورة تكتيكية... فيديو
نفذت قيادة طيران النقل العسكري التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية مناورة طيران تكتيكية لطائرات "روسلان" (إن 124-100) العملاقة، وذلك بهدف تدريب الأطقم على نقل الأسلحة والمعدات لمسافات طويلة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "الغرض من تمرين الطيران التكتيكي هو اختبار تدريب الأطقم الشابة لطائرة النقل العسكرية (إن 124-100) "روسلان" على النقل المتزامن لمسافات طويلة للأفراد العسكريين بأسلحة ومعدات عسكرية قياسية".
ونوّهت الدفاع الروسية إلى أن أطقم طائرة النقل العسكرية (أن 124-100) "روسلان" تدربت خلال الرحلات الجوية على الإقلاع والتحليق في الطريق والهبوط على فترات زمنية مختصرة.
وبيّنت الدفاع الروسية أن الرحلات جرت في ظروف جوية صعبة تمثلت في هطول أمطار وسحب منخفضة وهبوب رياح قوية.
وبحسب الدفاع الروسية، تم تنفيذ الرحلات على ارتفاع أكثر من 4 آلاف متر، وبلغ إجمالي طول المسار أكثر من 1000 كيلومتر، وكان متوسط سرعة الطائرة 500 كم/ساعة.
ونفذت الرحلات بقيادة قائد طيران النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية، الفريق فلاديمير بينيديكتوف، وبمشاركة قيادة طيران النقل الجوي العسكري.
يذكر أن (إن 124-100) "روسلان"، هي طائرة نقل نفاثة ثقيلة طويلة المدى.
وصممت الطائرة لتزويد القوات بالمعدات العسكرية والأسلحة من المواقع الخلفية باتجاه مسارح العمليات العسكرية على الخطوط الأمامية، وتعزيز القوات الهجومية المحمولة جوًا بمعدات عسكرية ثقيلة، ونقل البضائع الثقيلة والضخمة.
وتعتبر السمة المميزة لطائرة (إن 124-100) "روسلان"، هي وجود مجمع دفاعي خاص على متن الطائرة، حيث تحمي منظومات الدفاع الجوي المزودة بالرادارات ورؤوس الصواريخ المضادة للطائرات الموجهة بالقدرات البصرية الإلكترونية من التعرض للضرب من الأرض.