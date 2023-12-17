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https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الأمريكي-يعاني-عجزا-كبيرا-في-عدد-أفراده-لم-يحدث-منذ-80-عاما-1084209737.html
الجيش الأمريكي يعاني عجزا كبيرا في عدد أفراده لم يحدث منذ 80 عاما
الجيش الأمريكي يعاني عجزا كبيرا في عدد أفراده لم يحدث منذ 80 عاما
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن العدد الإجمالي للعسكريين العاملين في القوات المسلحة الأمريكية سينخفض في عام 2024، إلى 1.28 مليون شخص. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T12:38+0000
2023-12-17T12:38+0000
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وحسب موقع "ميليتري تايمز"، يعد ذلك هو أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عاما، بعد انخفاضه ما يقرب من 64 ألف فرد في السنوات الثلاث الماضية.وذكر الموقع أن ذلك هو أقل تعداد للجيش الأمريكي منذ عام 1940، أي قبل دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.وأرجع الموقع السبب في ذلك جزئيا إلى مشكلة التجنيد العسكري.ونقل الموقع، عن القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والاستعداد، أشيش وزيراني، قوله إن العجز بلغ في عام 2023 في القوات البرية والبحرية والجوية 41 ألف فرد.ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن الشباب الذين وُلدوا بعد عام 1997 يظهرون ثقة منخفضة نحو مؤسسات السلطة. وأشار إلى أهمية الإعلان عن "النداء الوطني للخدمة في الجيش" من قِبل القادة والسياسيين.وأكد أن جميع فروع الجيش الأمريكي، باستثناء القوة الفضائية، شهدت انخفاضًا في أعداد الخدمة الفعلية منذ عام 2020.وكشف وزيراني أن القوات المسلحة الأمريكية ستشهد في عام 2024 انخفاضًا في عدد العسكريين إلى 445 ألف عسكري، أي بنسبة 8.4% أقل من العدد قبل 3 سنوات.كما لفت إلى أنه من المتوقع أيضًا انخفاض عدد القوات البحرية بمقدار 10 آلاف (3%)، والقوات الجوية بمقدار 13.5 ألف (4%)، بينما ستشهد مشاة البحرية انخفاضًا بنحو 8.9 ألف فرد (5%).
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, رصد عسكري, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي, البنتاغون الأمريكي, رصد عسكري, الأخبار

الجيش الأمريكي يعاني عجزا كبيرا في عدد أفراده لم يحدث منذ 80 عاما

12:38 GMT 17.12.2023
© flickr.com / Expert Infantryجندي من الجيش الأمريكي
جندي من الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© flickr.com / Expert Infantry
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن العدد الإجمالي للعسكريين العاملين في القوات المسلحة الأمريكية سينخفض في عام 2024، إلى 1.28 مليون شخص.
وحسب موقع "ميليتري تايمز"، يعد ذلك هو أدنى مستوى له منذ أكثر من 80 عاما، بعد انخفاضه ما يقرب من 64 ألف فرد في السنوات الثلاث الماضية.
وذكر الموقع أن ذلك هو أقل تعداد للجيش الأمريكي منذ عام 1940، أي قبل دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.
وأرجع الموقع السبب في ذلك جزئيا إلى مشكلة التجنيد العسكري.
ونقل الموقع، عن القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والاستعداد، أشيش وزيراني، قوله إن العجز بلغ في عام 2023 في القوات البرية والبحرية والجوية 41 ألف فرد.
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ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن الشباب الذين وُلدوا بعد عام 1997 يظهرون ثقة منخفضة نحو مؤسسات السلطة.

وأوضح وزيراني أنه "قبل عقدين من الزمن، كان 25% من الشباب لا يفكرون في الانضمام إلى الجيش، وقد تجاوز هذا الرقم الآن 50%".

وأشار إلى أهمية الإعلان عن "النداء الوطني للخدمة في الجيش" من قِبل القادة والسياسيين.
وأكد أن جميع فروع الجيش الأمريكي، باستثناء القوة الفضائية، شهدت انخفاضًا في أعداد الخدمة الفعلية منذ عام 2020.
وكشف وزيراني أن القوات المسلحة الأمريكية ستشهد في عام 2024 انخفاضًا في عدد العسكريين إلى 445 ألف عسكري، أي بنسبة 8.4% أقل من العدد قبل 3 سنوات.
كما لفت إلى أنه من المتوقع أيضًا انخفاض عدد القوات البحرية بمقدار 10 آلاف (3%)، والقوات الجوية بمقدار 13.5 ألف (4%)، بينما ستشهد مشاة البحرية انخفاضًا بنحو 8.9 ألف فرد (5%).
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