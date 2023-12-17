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https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-200-موقع-في-قطاع-غزة--1084206124.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 200 موقع في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 200 موقع في قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف 200 موقع في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية، لافتًا إلى تمكنه من قتل 7 عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية في خان... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T10:44+0000
2023-12-17T10:44+0000
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جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة؛ وتمت مهاجمة نحو 200 هدف في اليوم الأخير"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية نفذت غارة على مركز عمليات في منطقة الشجاعية"، لافتًا إلى أن وحدات القوات الخاصة وطائرات سلاح الجو "قامت بتدمير مخزن عسكري يقع في منزل أحد نشطاء "حماس"، وكان هذا المستودع نقطة تسليح مهمة للخلايا الإرهابية في المنطقة".وأضاف أنه "تم رصد موقع 7 إرهابيين مسلحين في منطقة خان يونس، وتحييدهم".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء، وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-تعلميات-عاجلة-إلى-سكان-غزة-صورة-1084205430.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, حركة حماس, طوفان الأقصى
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, حركة حماس, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 200 موقع في قطاع غزة

10:44 GMT 17.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف 200 موقع في أنحاء قطاع غزة خلال الليلة الماضية، لافتًا إلى تمكنه من قتل 7 عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية في خان يونس، جنوبي القطاع، بالإضافة إلى تدمير مستودع أسلحة في الشجاعية، شمالي القطاع.
جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة؛ وتمت مهاجمة نحو 200 هدف في اليوم الأخير"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية نفذت غارة على مركز عمليات في منطقة الشجاعية"، لافتًا إلى أن وحدات القوات الخاصة وطائرات سلاح الجو "قامت بتدمير مخزن عسكري يقع في منزل أحد نشطاء "حماس"، وكان هذا المستودع نقطة تسليح مهمة للخلايا الإرهابية في المنطقة".
وأضاف أنه "تم رصد موقع 7 إرهابيين مسلحين في منطقة خان يونس، وتحييدهم".
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
الجيش الإسرائيلي يوجه "تعلميات عاجلة" إلى سكان غزة... صورة
10:15 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء، وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل دبلوماسي فرنسي في غارة إسرائيلية على غزة.. فيديو وصور11:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:10 GMT
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