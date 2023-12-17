https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عثوره-على-أكبر-نفق-لحركة-حماس-شمالي-قطاع-غزة-فيديو-1084216799.html

الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على "أكبر نفق" لحركة حماس شمالي قطاع غزة... فيديو

الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على "أكبر نفق" لحركة حماس شمالي قطاع غزة... فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن عثوره على نفق عملاق تابع لحركة حماس الفلسطينية، إذ يبلغ طوله 4 كيلومترات ويمتد عمقه إلى نحو 50 مترًا. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T16:27+0000

2023-12-17T16:27+0000

2023-12-17T16:30+0000

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وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس": "جيش الدفاع يكشف النقاب عن أكبر نفق تم اكتشافه، وهو مشروع عملاق بقيادة المدعو محمد السنوار في شمال قطاع غزة".وأضاف البيان: "نفذ جيش الدفاع الإسرائيلي عمليات استكشافية في النفق وكشف أكثر من 4 كيلومترات من مسار النفق، والذي يصل أقصى عمق له إلى حوالي 50 مترًا"، وتقع أقرب فتحة للنفق على بعد حوالي 400 متر من معبر إيرز الذي كان يستخدم لمرور العمال والبضائع والمرضى في السنوات الأخيرة".وجاء في البيان أيضا: "وقد انطلقت من النفق المذكور عمليات هجومية استهدفت قواتنا أثناء القتال في أراضي قطاع غزة، وقد تم قبل بضعة أيام رصد مخربين داخل النفق، وبالتالي قامت قوات جيش الدفاع بتصفيتهم".جاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في قطاع غزة؛ وتمت مهاجمة نحو 200 هدف في اليوم الأخير"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية نفذت غارة على مركز عمليات في منطقة الشجاعية"، لافتًا إلى أن وحدات القوات الخاصة وطائرات سلاح الجو "قامت بتدمير مخزن عسكري يقع في منزل أحد نشطاء "حماس"، وكان هذا المستودع نقطة تسليح مهمة للخلايا الإرهابية في المنطقة".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء، وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-إسرائيل-تخطط-لبناء-جدار-تحت-الأرض-مضاد-للأنفاق-بين-قطاع-غزة-ومصر-1084216154.html

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