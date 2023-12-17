https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-وجندي-وإصابة-5-آخرين-في-معارك-غزة-1084196538.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين في معارك غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين في معارك غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين من بينهم إصابات خطيرة، وذلك خلال المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T05:14+0000

2023-12-17T05:14+0000

2023-12-17T05:14+0000

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وأوضح الجيش الإسرائيلي أن من بين قتلاه، أمس السبت، الرائد المتقاعد جوزيف أفنير دوران، 26 عامًا، من القدس، والذي كان يقاتل ضمن وحدة التنقل العملياتي (OMU)، وكذلك شاليف زالتسمان 24 عامًا من رمات يشاي، مقاتل في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة (55).وأشار إلى أنه أصيب، أمس السبت، جندي متقاعد في وحدة التنقل العملياتي(BLANM) من لواء الحمروم، بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة، إلى جانب إصابة ضابط وثلاثة جنود احتياط في الكتيبة 6623 تشكيل رأس الحربة (55) بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة.وبحسب إحصائيات الجيش الإسرائيلي، فبذلك يرتفع عدد قتلاه منذ إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 453 قتيلا.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل