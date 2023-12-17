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https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-اللبناني-ينقذ-51-شخصا-بعد-غرق-قارب-مهاجرين-قرابة-الساحل-الشمالي-للبلاد-1084211264.html
الجيش اللبناني ينقذ 51 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين قرابة الساحل الشمالي للبلاد
الجيش اللبناني ينقذ 51 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين قرابة الساحل الشمالي للبلاد
أعلن الجيش اللبناني أنه أنقذ 51 شخصا بعد تعرض قارب مهاجرين للغرق قبالة شاطئ طرابلس. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T13:25+0000
2023-12-17T13:25+0000
العالم العربي
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وقال الجيش، في بيان نشر اليوم الأحد، على موقعه الرسمي: "لدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق مقابل شاطىء طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 51 شخصًا كانوا على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 سوريًّا".وأضاف الجيش أنه قام بإسعاف المهاجرين، بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر، أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط عملية تهريب 110 أشخاص، معظمهم من سوريا، كانوا يحاولون مغادرة البلاد من طريق البحر.ويستضيف لبنان نحو مليوني سوري، وفقاً للسلطات، في حين تم تسجيل نحو 800 ألف لدى الأمم المتحدة، في ما يعدّ أعلى عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان.
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العالم العربي

الجيش اللبناني ينقذ 51 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين قرابة الساحل الشمالي للبلاد

13:25 GMT 17.12.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amirالجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك
الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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أعلن الجيش اللبناني أنه أنقذ 51 شخصا بعد تعرض قارب مهاجرين للغرق قبالة شاطئ طرابلس.
وقال الجيش، في بيان نشر اليوم الأحد، على موقعه الرسمي: "لدى توافر معلومات عن تعرّض مركب للغرق مقابل شاطىء طرابلس أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش من إنقاذ 51 شخصًا كانوا على متنه، بينهم فلسطينيّان و49 سوريًّا".
وأضاف الجيش أنه قام بإسعاف المهاجرين، بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني.
وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر، أعلن الجيش اللبناني أنه أحبط عملية تهريب 110 أشخاص، معظمهم من سوريا، كانوا يحاولون مغادرة البلاد من طريق البحر.
ويستضيف لبنان نحو مليوني سوري، وفقاً للسلطات، في حين تم تسجيل نحو 800 ألف لدى الأمم المتحدة، في ما يعدّ أعلى عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان.
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