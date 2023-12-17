https://sputnikarabic.ae/20231217/الحرس-الثوري-الإيراني-الوجه-الحقيقي-لحقوق-الإنسان-لدى-أمريكا-ظهر-في-غزة-1084205301.html

الحرس الثوري الإيراني: الوجه الحقيقي لحقوق الإنسان لدى أمريكا ظهر في غزة

الحرس الثوري الإيراني: الوجه الحقيقي لحقوق الإنسان لدى أمريكا ظهر في غزة

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، إن انتهاك حقوق الإنسان ‏والديمقراطية، التي تزعم أمريكا أنها حاملة رايتها، واضح في قطاع... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T10:14+0000

2023-12-17T10:14+0000

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جاء ذلك خلال حديث سلامي في حفل أقيم في طهران، لتوديع الشهداء الذين تم اكتشافهم حديثا خلال الحرب التي فرضها العراق على إيران، في الفترة من عام 1980 إلى 1988، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وفي إشارة إلى الدعاية الأمريكية المزعومة حول حقوق الإنسان والديمقراطية، قال قائد الحرس الثوري الإيراني إن "المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أنهم يستطيعون العيش في عالم آمن، إذا قاموا باحتلال ودفن دول أخرى، لكن التجارب الحالية في أفغانستان والعراق وسوريا تثبت أن الأمريكيين أجبروا على الانسحاب من بلدان مختلفة".ووفقا للجنرال الإيراني، فإن "الشعب الفلسطيني سيواصل المقاومة، في حين أن أمريكا والنظام الإسرائيلي محكوم عليهما بالفشل في حرب غزة".وقُتل أكثر من 18 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، خلال الحرب التي شنتها إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أعقاب عملية نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، والتي أُطلق عليها اسم عملية "طوفان الأقصى".كما أعقب العدوان الإسرائيلي، حملة إقليمية في العراق وسوريا واليمن ولبنان، لاستهداف المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20231214/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-انهيار-النظام-الإسرائيلي-وشيك-وسينقرض-في-المستقبل-القريب-1084090142.html

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