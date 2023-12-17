https://sputnikarabic.ae/20231217/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ويعترض-33-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مناطق-روسية-1084195979.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر ويعترض 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق روسية
الدفاع الجوي الروسي يدمر ويعترض 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت واعترضت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد الروسية. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T04:05+0000
2023-12-17T04:05+0000
2023-12-17T04:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سبوتنيك. أوضحت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار ثابتة الجناحين على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 33 طائرة أوكرانية بدون طيار فوق أراضي ليبيتسك، وروستوف وفولغوغراد".يشار إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية "موسكو-1" المنتشرة في اتجاه كوبيانسك، تراقب المجال الجوي في أوكرانيا والدول الأوروبية على مدار الساعة.يحدد الرادار، باستخدام انبعاث الراديو السلبي، اتجاه طائرات العدو والمروحيات والصواريخ المجنحة، وخلال هجوم واسع النطاق، تختار المعدات الذكية في النظام بشكل مستقل الأهداف ذات الأولوية لتدميرها.يمكن لـ "موسكو-1" إعطاء مهام لتسعة أنظمة حرب إلكترونية وأنظمة دفاع جوي يتم التحكم فيها، في وقت واحد.وقال مشغل المحطة، الملقب بـ "ستريلا": "تم رصد طائرة "سو-27" في القطاع المخصص. نعلم أنه ليس من المفترض أن يعمل جنودنا في هذه المنطقة. بعد ذلك، نبلغ مركز القيادة، ويتم إسقاط الطائرة، وبعملنا هذا، لم ننقذ حياة أفرادنا العسكريين فحسب، بل ربما أنقذنا حياة المدنيين أيضًا".تجدر الإشارة إلى أن نظام الحرب الإلكترونية هذا مذهل بحجم المنطقة التي يغطيها، وليس له نظير في العالم. يشمل نظام "موسكو-1" وحدة استطلاع ومركز تحكم لمحطات التشويش التابعة لمحطة رادار جوية مثبتة على ثلاث مركبات "كاماز".النظام قادر على رؤية الأهداف الجوية على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر، ويعمل بفعالية في درجات حرارة تتراوح من -40 إلى +50 درجة مئوية، ويغطي مدى عمله 360 درجة. يوفر "موسكو-1" حماية موثوقة لمساحة 500 ألف كيلومتر مربع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية, الأخبار
الدفاع الجوي الروسي يدمر ويعترض 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق روسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت واعترضت 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق ليبيتسك وروستوف وفولغوغراد الروسية.
سبوتنيك. أوضحت الوزارة في بيان لها: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار ثابتة الجناحين على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 33 طائرة أوكرانية
بدون طيار فوق أراضي ليبيتسك، وروستوف وفولغوغراد".
يشار إلى أن أنظمة الحرب الإلكترونية "موسكو-1" المنتشرة في اتجاه كوبيانسك، تراقب المجال الجوي في أوكرانيا والدول الأوروبية على مدار الساعة.
يحدد الرادار، باستخدام انبعاث الراديو السلبي، اتجاه طائرات العدو والمروحيات والصواريخ المجنحة، وخلال هجوم واسع النطاق، تختار المعدات الذكية في النظام بشكل مستقل الأهداف ذات الأولوية لتدميرها.
يمكن لـ "موسكو-1" إعطاء مهام لتسعة أنظمة حرب إلكترونية وأنظمة دفاع جوي يتم التحكم فيها، في وقت واحد.
وقال مشغل المحطة، الملقب بـ "ستريلا": "تم رصد طائرة "سو-27" في القطاع المخصص. نعلم أنه ليس من المفترض أن يعمل جنودنا في هذه المنطقة. بعد ذلك، نبلغ مركز القيادة، ويتم إسقاط الطائرة، وبعملنا هذا، لم ننقذ حياة أفرادنا العسكريين فحسب، بل ربما أنقذنا حياة المدنيين أيضًا".
تجدر الإشارة إلى أن نظام الحرب الإلكترونية
هذا مذهل بحجم المنطقة التي يغطيها، وليس له نظير في العالم. يشمل نظام "موسكو-1" وحدة استطلاع ومركز تحكم لمحطات التشويش التابعة لمحطة رادار جوية مثبتة على ثلاث مركبات "كاماز".
النظام قادر على رؤية الأهداف الجوية على مسافة تصل إلى 400 كيلومتر، ويعمل بفعالية في درجات حرارة تتراوح من -40 إلى +50 درجة مئوية، ويغطي مدى عمله 360 درجة. يوفر "موسكو-1" حماية موثوقة لمساحة 500 ألف كيلومتر مربع.