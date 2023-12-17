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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231217/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-29-وسو-25-1084208353.html
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25"
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي أسقط في يوم واحد ثلاث طائرات عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف وجمهورية دونيتسك الشعبية. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T11:30+0000
2023-12-17T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار طائرتين من طراز "ميغ- 29" وطائرة من طراز "سو- 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق إليزافيتوفكا ومقاطعة نيكولاييف ودروجكوفكا ودوبروبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الوزارة، تم تدمير 91 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأضافت أنه تم اعتراض قذيفتين من راجمات "هيمارس" وقنبلة موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-أمريكي-زيلينسكي-في-وضع-خطير-1084197624.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25"

11:30 GMT 17.12.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي أسقط في يوم واحد ثلاث طائرات عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار طائرتين من طراز "ميغ- 29" وطائرة من طراز "سو- 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق إليزافيتوفكا ومقاطعة نيكولاييف ودروجكوفكا ودوبروبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، تم تدمير 91 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
إعلام أمريكي: زيلينسكي في وضع خطير
06:22 GMT
وأضافت أنه تم اعتراض قذيفتين من راجمات "هيمارس" وقنبلة موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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