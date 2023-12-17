https://sputnikarabic.ae/20231217/القوات-الروسية-تسقط-3-مقاتلات-أوكرانية-من-طراز-سو-29-وسو-25-1084208353.html
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25"
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي أسقط في يوم واحد ثلاث طائرات عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف وجمهورية دونيتسك الشعبية. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T11:30+0000
2023-12-17T11:30+0000
2023-12-17T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_618f05a7580f231a904a5cf3733c0123.jpg
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار طائرتين من طراز "ميغ- 29" وطائرة من طراز "سو- 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق إليزافيتوفكا ومقاطعة نيكولاييف ودروجكوفكا ودوبروبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبحسب الوزارة، تم تدمير 91 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وأضافت أنه تم اعتراض قذيفتين من راجمات "هيمارس" وقنبلة موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-أمريكي-زيلينسكي-في-وضع-خطير-1084197624.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_d438b160f1465bb9e77c0bcb232caff0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-29" و"سو-25"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي أسقط في يوم واحد ثلاث طائرات عسكرية أوكرانية في مقاطعة نيكولاييف وجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار طائرتين من طراز "ميغ- 29" وطائرة من طراز "سو- 25" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في مناطق إليزافيتوفكا ومقاطعة نيكولاييف ودروجكوفكا ودوبروبولي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبحسب الوزارة، تم تدمير 91 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في يوم واحد في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وأضافت أنه تم اعتراض قذيفتين من راجمات "هيمارس" وقنبلة موجهة من طراز "جدام" أمريكية الصنع.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.