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https://sputnikarabic.ae/20231217/بث-مباشر-لكلمة-بوتين-في-المؤتمر-الحادي-والعشرين-لحزب-روسيا-الموحدة-فيديو--1084207654.html
بث مباشر لكلمة بوتين في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة"... فيديو
بث مباشر لكلمة بوتين في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة"... فيديو
يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة"، اليوم الأحد، 17/12/2023، في العاصمة الروسية موسكو. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T11:03+0000
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روسيا
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في وقت سابق، قال سكرتير المجلس العام لـ"روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، إن مؤتمر الحزب سيدعم بالإجماع ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.
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روسيا

بث مباشر لكلمة بوتين في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة"... فيديو

11:03 GMT 17.12.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Sputnik . POOL
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يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة"، اليوم الأحد، 17/12/2023، في العاصمة الروسية موسكو.
في وقت سابق، قال سكرتير المجلس العام لـ"روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، إن مؤتمر الحزب سيدعم بالإجماع ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.
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