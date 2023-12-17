https://sputnikarabic.ae/20231217/بث-مباشر-لكلمة-بوتين-في-المؤتمر-الحادي-والعشرين-لحزب-روسيا-الموحدة-فيديو--1084207654.html
بث مباشر لكلمة بوتين في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة"... فيديو
بث مباشر لكلمة بوتين في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة"... فيديو
يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة"، اليوم الأحد، 17/12/2023، في العاصمة الروسية موسكو. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T11:03+0000
2023-12-17T11:03+0000
2023-12-17T11:03+0000
روسيا
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في وقت سابق، قال سكرتير المجلس العام لـ"روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، إن مؤتمر الحزب سيدعم بالإجماع ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بث مباشر لكلمة بوتين في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة"... فيديو
يتبع
يشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة"، اليوم الأحد، 17/12/2023، في العاصمة الروسية موسكو.
في وقت سابق، قال سكرتير المجلس العام لـ"روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، إن مؤتمر الحزب سيدعم بالإجماع ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية الروسية المقبلة.