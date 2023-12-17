https://sputnikarabic.ae/20231217/بوتين-يرد-على-مزاعم-بايدن-بأن-روسيا-قد-تهاجم-الناتو-1084201630.html

بوتين يرد على مزاعم بايدن بأن روسيا قد تهاجم "الناتو"

بوتين يرد على مزاعم بايدن بأن روسيا قد تهاجم "الناتو"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن موسكو قد تهاجم حلف شمال الأطلسي بأنها "هراء ومجاز". 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T08:32+0000

2023-12-17T08:32+0000

2023-12-17T08:32+0000

روسيا

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وقال بوتين، في مقابلة على قناة "روسيا-1": "هذا محض هراء. أعتقد أن الرئيس بايدن يفهم ذلك، هذا مجرد كلام مجازي لتبرير سياسته الخاطئة اتجاه روسيا".وأعرب بوتين عن ثقته في أن موقف واشنطن هذا خاطئ، لأنه من غير المرجح أن تكون الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار آفاق التنمية العالمية، "مهتمة كما كانت تفكر قبل 20 عاما، وكما تعلن علنا، في إلحاق ضرر كبير وهزيمة استراتيجية لروسيا"، مشيرًا: "لا أعتقد أن هذا يصب في المصالح الوطنية للولايات المتحدة نفسها".وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا ليس لديها مشاكل مع دول "الناتو"، فهي التي تخلق المشاكل بشكل مصطنع، ولا تريد منافسًا مثل روسيا الاتحادية.وتابع بوتين: "الأمر نفسه مع الدول الأخرى، بما في ذلك دول الناتو. مع من لدينا مشاكل؟ ليس لدينا أي مشاكل مع أحد. إنهم يخلقون مشاكل معنا بشكل مصطنع لأنهم لا يريدون أن يكون لديهم منافس مثل روسيا، وهذا هو كل شيء".وأضاف بوتين أن روسيا مهتمة بتطوير العلاقات مع دول حلف الناتو وليس تعميق الخلاف معها، مشددًا على أن روسيا ليست مهتمة بالقتال مع دول "الناتو"، ولا توجد أسباب أو مصلحة لذلك - لا سياسية ولا اقتصادية ولا عسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20231217/بوتين-بعد-انهيار-الاتحاد-السوفيتي-أراد-الغرب-تدمير-روسيا-أيضا-1084200017.html

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