https://sputnikarabic.ae/20231217/رعب-وحزن-بعد-انهيار-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1084201211.html
رعب وحزن بعد انهيار لاعب في الدوري الإنجليزي... فيديو
رعب وحزن بعد انهيار لاعب في الدوري الإنجليزي... فيديو
عاش متابعو مباراة بورنموث ولوتون تاون، أمس السبت، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجيلزي، لحظات من الرعب والحزن، بعد سقوط اللاعب توم لوكيير، وسط الملعب بصورة... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T08:33+0000
2023-12-17T08:33+0000
2023-12-17T08:33+0000
مجتمع
نادي الفيديو
رياضة
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وسقط قائد فريق لوتون تاون، توم لوكيير، على الأرض في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة، ليسارع زملاؤه والفريق الطبي لإسعافه.وكان الشاب البالغ من العمر 29 عامًا مستجيبا، حيث تم نقله على نقالة وسط تصفيق، إلى المستشفى.وأكد نادي لوتون تاون، في بيان لاحق، أن توم لوكيير تعرض لسكته قلبية على أرض الملعب، وأن حالته الصحية "مستقرة"، ويخضع حاليا لمزيد من الاختبارات.يُشار إلى أن توم لوكيير سبق وأن انهار في الملعب، خلال الفوز في المباراة النهائية على كوفنتري، في شهر مايو/ أيار الماضي، قبل نقله إلى المستشفى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
رعب وحزن بعد انهيار لاعب في الدوري الإنجليزي... فيديو
عاش متابعو مباراة بورنموث ولوتون تاون، أمس السبت، ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجيلزي، لحظات من الرعب والحزن، بعد سقوط اللاعب توم لوكيير، وسط الملعب بصورة مفاجئة، ما تسبب في إلغاء المباراة.
وسقط قائد فريق لوتون تاون، توم لوكيير، على الأرض في الدقيقة الـ59 من عمر المباراة، ليسارع زملاؤه والفريق الطبي لإسعافه.
وكان الشاب البالغ من العمر 29 عامًا مستجيبا، حيث تم نقله على نقالة وسط تصفيق، إلى المستشفى.
وأكد نادي لوتون تاون، في بيان لاحق، أن توم لوكيير تعرض لسكته قلبية على أرض الملعب، وأن حالته الصحية "مستقرة"، ويخضع حاليا لمزيد من الاختبارات.
يُشار إلى أن توم لوكيير سبق وأن انهار في الملعب، خلال الفوز في المباراة النهائية على كوفنتري، في شهر مايو/ أيار الماضي، قبل نقله إلى المستشفى.