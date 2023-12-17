https://sputnikarabic.ae/20231217/سرايا-القدس-تعلن-قصف-موقع-صوفا-العسكري-وخوض-اشتباكات-مع-قوات-إسرائيلية-قرب-خان-يونس-1084196989.html

"سرايا القدس" تعلن قصف موقع "صوفا العسكري" وخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب خان يونس

"سرايا القدس" تعلن قصف موقع "صوفا العسكري" وخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب خان يونس

أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، قصف موقع "صوفا العسكري" وخوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية قرب خان... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T05:44+0000

2023-12-17T05:44+0000

2023-12-17T06:08+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

طوفان الأقصى

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وقالت "سرايا القدس"، في بيان نشرته عبر قناتها على "تلغرام": "قصفنا موقع "صوفا العسكري" بوابل من قذائف الهاون".وكانت "سرايا القدس" أعلنت أمس السبت، أن مقاتلهيا قصفوا "إسناد صوفا" وتمركزًا للجنود في محيطه برشقات صاروخية"، مضيفةً "دكّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".وأضافت "سرايا القدس": "استهدفنا دبابة صهيونية وجرافة عسكرية من نوع D9 بقذائف "التاندوم" في تل الزعتر شمال قطاع غزة".وبدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة 5 آخرين من بينهم إصابات خطيرة، وذلك خلال المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت: "إننا في حرب وجود وعلينا الاستمرار فيها حتى النهاية، ونخوض معارك ضارية في جباليا والشجاعية ولقد فقدنا خلالها عددا من مقاتلينا".وشدد نتنياهو على أن "قطاع غزة سيكون منزوع السلاح وتحت السيطرة الإسرائيلية بعد القضاء على حماس، ولن نكرر خطأ أوسلو ولن نسمح مرة أخرى ببيئة يربى فيها أبناء الفلسطينيين على ثقافة القضاء على إسرائيل".ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يخوض الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق بغزة، يواجه خلالها مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية كبدته مئات القتلى والجرحى.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-وجندي-وإصابة-5-آخرين-في-معارك-غزة-1084196538.html

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