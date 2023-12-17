https://sputnikarabic.ae/20231217/غرق-61-مهاجرا-قبالة-شواطئ-ليبيا-1084195571.html

غرق 61 مهاجرا قبالة شواطئ ليبيا

غرق 61 مهاجرا قبالة شواطئ ليبيا

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأحد، بغرق 61 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، بعد انقلاب زورقهم المطاطي قبالة سواحل ليبيا. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

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وأوضحت المنظمة في بيان على منصة " إكس" أن الزورق الذي تعرض لحادث راح ضحيته 61 شخصا، كان يقل إجمالي 86 مهاجرا، وكان قادما من مدينة زوارة الليبية، مشيرة إلى أن البحر المتوسط لا يزال يشكل أحد أخطر مسارات الهجرة.يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفادت منظمة الهجرة الدولية أنه بعد مرور 3 أسابيع على هبوب عاصفة "دانيال" المدمرة في ليبيا، نزح ‏ما يقدر بنحو 42045 شخصا بسبب الفيضانات في شمال شرق ليبيا، مع تقارير تفيد بأن بعض الأسر ‏عادت إلى ديارها.‏وقالت في بيان رسمي، أنه "ابتداءً من 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، تم الإبلاغ عن فقدان 500 عامل مهاجر، ومصرع 429 آخرين حياتهم بسبب الفيضانات".وأشارت إلى أنه "كان العديد من العمال المهاجرين يقيمون في بعض المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات في مدينة درنة، وبالتالي من المرجح أن يستمر العدد المذكور أعلاه في الزيادة".وأضافت المنظمة الدولية للهجرة أنه "ابتداءً من 29 سبتمبر، تم الإبلاغ عن 1206 حالة تسمم بسبب تلوث المياه من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض".وفي أكتوبر الماضي، ضرب الإعصار "دانيال" منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.

https://sputnikarabic.ae/20230724/هل-تتجه-ليبيا-للقبول-بتوطين-المهاجرين-غير-النظاميين-1079362636.html

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