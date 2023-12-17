https://sputnikarabic.ae/20231217/فاكهة-تسبب-ذعرا-كبيرا-في-أمريكا-بسبب-نقلها-لمرض-قاتل-1084213053.html

فاكهة تسبب ذعرا كبيرا في أمريكا بسبب نقلها لمرض قاتل

فاكهة تسبب ذعرا كبيرا في أمريكا بسبب نقلها لمرض قاتل

توفي 4 أشخاص نتيجة إصابتهم بعدوى السالمونيلا، بينما تم رصد أكثر من 300 حالة إصابة أخرى، في 42 ولاية أمريكية. 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T14:07+0000

2023-12-17T14:07+0000

2023-12-17T14:07+0000

مجتمع

منوعات

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084211649_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_284da7cced788f4757b96b58462e956f.jpg

وذكرت تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تفشي هذه العدوى مرتبط بتناول فاكهة الكنتالوب.وبحسب التقارير، فإن أعداد المصابين ربما تكون أكبر من الأعداد التي تم الإعلان عنها، لكنها أشارت إلى أن العديد من المرضى يتحسنون تدريجيا دون الحاجة لفحوصات طبية.كما تم رصد 153 حالة في كندا منتشرة عبر 8 مقاطعات، إضافة إلى 6 حالات وفاة تم رصدها.وبحسب مسؤولي الصحة في الدولتين، فإن غالبية حالات الإصابة التي تم تسجيلها تكون بين الأطفال أو كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم سحب كميات الكنتالوب الموجودة في أسواق الجملة ومراكز التجزئة، كما تمت مطالبة المحال التجارية بالتوقف عن بيعها وتعقيم كل الوسائل التي كانت تستخدم في نقلها.وبحسب خبراء الصحة، فإن أعراض الإصابة بهذه العدوى تتضمن ارتفاعا في درجات الحرارة وإسهالا دائما أو قيئا أو جفافا، وتكون فترة ظهور الأعراض بين 6 ساعات و6 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20220808/إعادة-تشغيل-أكبر-مصنع-شوكولاتة-في-العالم-بعد-تفش-للسالمونيلا-1066156742.html

https://sputnikarabic.ae/20220413/بعد-السالمونيلا-إغلاق-مصنع-أغذية-شهير-في-فرنسا-نشر-عدوى-إي-كولاي-القاتلة-1061159587.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار