https://sputnikarabic.ae/20231217/فاكهة-تسبب-ذعرا-كبيرا-في-أمريكا-بسبب-نقلها-لمرض-قاتل-1084213053.html
فاكهة تسبب ذعرا كبيرا في أمريكا بسبب نقلها لمرض قاتل
فاكهة تسبب ذعرا كبيرا في أمريكا بسبب نقلها لمرض قاتل
توفي 4 أشخاص نتيجة إصابتهم بعدوى السالمونيلا، بينما تم رصد أكثر من 300 حالة إصابة أخرى، في 42 ولاية أمريكية. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T14:07+0000
2023-12-17T14:07+0000
2023-12-17T14:07+0000
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وذكرت تقارير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تفشي هذه العدوى مرتبط بتناول فاكهة الكنتالوب.وبحسب التقارير، فإن أعداد المصابين ربما تكون أكبر من الأعداد التي تم الإعلان عنها، لكنها أشارت إلى أن العديد من المرضى يتحسنون تدريجيا دون الحاجة لفحوصات طبية.كما تم رصد 153 حالة في كندا منتشرة عبر 8 مقاطعات، إضافة إلى 6 حالات وفاة تم رصدها.وبحسب مسؤولي الصحة في الدولتين، فإن غالبية حالات الإصابة التي تم تسجيلها تكون بين الأطفال أو كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم سحب كميات الكنتالوب الموجودة في أسواق الجملة ومراكز التجزئة، كما تمت مطالبة المحال التجارية بالتوقف عن بيعها وتعقيم كل الوسائل التي كانت تستخدم في نقلها.وبحسب خبراء الصحة، فإن أعراض الإصابة بهذه العدوى تتضمن ارتفاعا في درجات الحرارة وإسهالا دائما أو قيئا أو جفافا، وتكون فترة ظهور الأعراض بين 6 ساعات و6 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20220808/إعادة-تشغيل-أكبر-مصنع-شوكولاتة-في-العالم-بعد-تفش-للسالمونيلا-1066156742.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, الأخبار
فاكهة تسبب ذعرا كبيرا في أمريكا بسبب نقلها لمرض قاتل
توفي 4 أشخاص نتيجة إصابتهم بعدوى السالمونيلا، بينما تم رصد أكثر من 300 حالة إصابة أخرى، في 42 ولاية أمريكية.
وذكرت تقارير مراكز
السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تفشي هذه العدوى مرتبط بتناول فاكهة الكنتالوب.
وبحسب التقارير، فإن أعداد المصابين ربما تكون أكبر من الأعداد التي تم الإعلان عنها، لكنها أشارت إلى أن العديد من المرضى يتحسنون تدريجيا دون الحاجة لفحوصات طبية.
كما تم رصد 153 حالة في كندا منتشرة عبر 8 مقاطعات، إضافة إلى 6 حالات وفاة تم رصدها.
وبحسب مسؤولي الصحة
في الدولتين، فإن غالبية حالات الإصابة التي تم تسجيلها تكون بين الأطفال أو كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم سحب كميات الكنتالوب الموجودة في أسواق الجملة ومراكز التجزئة، كما تمت مطالبة المحال التجارية بالتوقف عن بيعها وتعقيم كل الوسائل التي كانت تستخدم في نقلها.
وبحسب خبراء الصحة، فإن أعراض الإصابة
بهذه العدوى تتضمن ارتفاعا في درجات الحرارة وإسهالا دائما أو قيئا أو جفافا، وتكون فترة ظهور الأعراض بين 6 ساعات و6 أيام.