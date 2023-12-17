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https://sputnikarabic.ae/20231217/فضيحة-أخلاقية-داخل-قبة-الكونغرس-الأمريكي-تهز-البلاد-1084206478.html
فضيحة أخلاقية داخل قبة الكونغرس الأمريكي تهز البلاد
فضيحة أخلاقية داخل قبة الكونغرس الأمريكي تهز البلاد
تصدّرت أخبار قيام أحد الموظفين لدى الكونغرس الأمريكي بتسجيل فيلم "إباحي" عناوين الصحف الغربية والأمريكية، بعد أن تم الكشف عن مشاهد التصوير التي تمت داخل إحدى... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T10:56+0000
2023-12-17T10:56+0000
العالم
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ونشرت وسائل إعلام أمريكية، منها صحيفة "ديلي كولر"، المشاهد، التي يعتذر فريق تحرير "سبوتنيك" عن الإشارة إليها أو نشر تفاصيل الحادثة، بسبب المستوى الأخلاقي المتدني لها، واحتراما لخصوصة القارئ العربي.وكشفت صحيفة "بوليتيكو" بأن المتهم الأول لهذا العمل هو، إيدان مايس تشيروبسكي، وهو مساعد السيناتور الأمريكي بن ​​كاردين، الذي، وفقا لتقارير إعلامية، قام بتصوير مواد لنفسه في قاعة مجلس الشيوخ.وأكد المصدر، نقلاً عن مكتب السيناتور بن ​​كاردين، أن إيدان مايس تشيروبسكي لم يعد يعمل في مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، على خلفية الحادثة.ونقلت الصحيفة نص البيان الصادر عن مكتب السيناتور، جاء فيه أن "إيدان مايس تشيروبسكي لم يعد يخدم في مجلس الشيوخ الأمريكي".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، مرسومًا يعلن عام 2024 في روسيا عامًا للأسرة، وتم نشر المرسوم في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.وقال بوتين، بداية العام الجاري، في خطاب ألقاه أمام الجمعية الفيدرالية: "ما أريد أن أقوله هنا أن للبالغين الحق في العيش كما يريدون، لقد تعاملنا مع هذا في روسيا وسوف نتعامل دائما بمبدأ لا أحد يتدخل في الحياة الخاصة، ولن نفعل ذلك. لكنني أريد أن أقول لهم، انظروا إلى الكتب المقدسة والكتب الرئيسية لجميع ديانات العالم الأخرى، لقد تحدثت عن كل شيء، بما في ذلك أن الأسرة هي اتحاد بين رجل وامرأة، ولكن حتى هذه النصوص المقدسة يتم التشكيك فيها الآن".وأكد بوتين أن للناس الحق في عدم التمييز بين الرجل والمرأة، ولكن ذلك يجب ألا يمنع وجود الفطرة السليمة. ووصف بوتين غياب القيم التقليدية في بلدان أخرى بالظلامية.
https://sputnikarabic.ae/20231122/بوتين-يعلن-2024-عام-الأسرة-في-روسيا-1083388595.html
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العالم
العالم

فضيحة أخلاقية داخل قبة الكونغرس الأمريكي تهز البلاد

10:56 GMT 17.12.2023
© AFP 2023 / Jon Cherry / Getty Imagesالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© AFP 2023 / Jon Cherry / Getty Images
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تصدّرت أخبار قيام أحد الموظفين لدى الكونغرس الأمريكي بتسجيل فيلم "إباحي" عناوين الصحف الغربية والأمريكية، بعد أن تم الكشف عن مشاهد التصوير التي تمت داخل إحدى أهم أروقة هذا الصرح.
ونشرت وسائل إعلام أمريكية، منها صحيفة "ديلي كولر"، المشاهد، التي يعتذر فريق تحرير "سبوتنيك" عن الإشارة إليها أو نشر تفاصيل الحادثة، بسبب المستوى الأخلاقي المتدني لها، واحتراما لخصوصة القارئ العربي.
وكشفت صحيفة "بوليتيكو" بأن المتهم الأول لهذا العمل هو، إيدان مايس تشيروبسكي، وهو مساعد السيناتور الأمريكي بن ​​كاردين، الذي، وفقا لتقارير إعلامية، قام بتصوير مواد لنفسه في قاعة مجلس الشيوخ.
وأكد المصدر، نقلاً عن مكتب السيناتور بن ​​كاردين، أن إيدان مايس تشيروبسكي لم يعد يعمل في مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، على خلفية الحادثة.

وبحسب مجلة "سبيكتاتور"، فإن إيدان مايس تشيروبسكي، يشغل منصب مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي بن كاردين.

ونقلت الصحيفة نص البيان الصادر عن مكتب السيناتور، جاء فيه أن "إيدان مايس تشيروبسكي لم يعد يخدم في مجلس الشيوخ الأمريكي".

وعلى عكس السياسات الأمريكية والغربية، التي تدعم "المثلية الجنسية"، والتي فرضتها على المدارس والأطفال، تصر روسيا بشدة على دعم الأسرة والقيم الاجتماعية والأخلاقية والإنسانية النبيلة التي توارثتها الأجيال منذ آلاف السنين.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، مرسومًا يعلن عام 2024 في روسيا عامًا للأسرة، وتم نشر المرسوم في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

وتم اتخاذ القرار بتعميم سياسة الدولة في مجال حماية الأسرة والحفاظ على القيم العائلية التقليدية.

رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
بوتين يعلن 2024 "عام الأسرة" في روسيا
22 نوفمبر, 13:23 GMT
وقال بوتين، بداية العام الجاري، في خطاب ألقاه أمام الجمعية الفيدرالية: "ما أريد أن أقوله هنا أن للبالغين الحق في العيش كما يريدون، لقد تعاملنا مع هذا في روسيا وسوف نتعامل دائما بمبدأ لا أحد يتدخل في الحياة الخاصة، ولن نفعل ذلك. لكنني أريد أن أقول لهم، انظروا إلى الكتب المقدسة والكتب الرئيسية لجميع ديانات العالم الأخرى، لقد تحدثت عن كل شيء، بما في ذلك أن الأسرة هي اتحاد بين رجل وامرأة، ولكن حتى هذه النصوص المقدسة يتم التشكيك فيها الآن".

ووصف بوتين، في تصريحات أخرى سابقة، فكرة عدم التفريق بين الرجال والنساء بـ"الظلامية".

وأكد بوتين أن للناس الحق في عدم التمييز بين الرجل والمرأة، ولكن ذلك يجب ألا يمنع وجود الفطرة السليمة. ووصف بوتين غياب القيم التقليدية في بلدان أخرى بالظلامية.
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