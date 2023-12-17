https://sputnikarabic.ae/20231217/كاتدرائية-نوتردام-تحتفل-بوضع-الديك-النحاسي-الجديد-فيديو-1084210986.html
كاتدرائية نوتردام تحتفل بوضع "الديك النحاسي" الجديد... فيديو
كاتدرائية نوتردام تحتفل بوضع "الديك النحاسي" الجديد... فيديو
قامت كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، بتثبيت تمثال جديد لـ"الديك النحاسي"، أعلى برجها. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T13:20+0000
2023-12-17T13:20+0000
2023-12-17T13:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084210421_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_9dc7307585249d3dc486a0a97b225f08.jpg
وتم وضع التمثال فوق الكاتدرائية كجزء من إعادة بنائها وترميمها، بعد الحريق الضخم الذي نشب فيها في 15 نيسان/ أبريل عام 2019.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن مؤخرا أن "الديك النحاسي" الأصلي لكاتدرائية نوتردام، سيتم عرضه في متحف جديد في فندق ديو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084210421_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_632fdc79d27c8508d2a7d010c364a04b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
كاتدرائية نوتردام تحتفل بوضع "الديك النحاسي" الجديد... فيديو
قامت كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، بتثبيت تمثال جديد لـ"الديك النحاسي"، أعلى برجها.
وتم وضع التمثال فوق الكاتدرائية كجزء من إعادة بنائها وترميمها، بعد الحريق الضخم الذي نشب فيها
في 15 نيسان/ أبريل عام 2019.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
، أعلن مؤخرا أن "الديك النحاسي" الأصلي لكاتدرائية نوتردام، سيتم عرضه في متحف جديد في فندق ديو.