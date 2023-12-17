عربي
بوتين: سنتخذ جميع القرارات بأنفسنا دون نصائح الخارج... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231217/كاتدرائية-نوتردام-تحتفل-بوضع-الديك-النحاسي-الجديد-فيديو-1084210986.html
كاتدرائية نوتردام تحتفل بوضع "الديك النحاسي" الجديد... فيديو
كاتدرائية نوتردام تحتفل بوضع "الديك النحاسي" الجديد... فيديو
قامت كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، بتثبيت تمثال جديد لـ"الديك ‏النحاسي"، أعلى برجها.‏ 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T13:20+0000
2023-12-17T13:20+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084210421_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_9dc7307585249d3dc486a0a97b225f08.jpg
وتم وضع التمثال فوق الكاتدرائية كجزء من إعادة بنائها وترميمها، بعد الحريق الضخم الذي نشب فيها في 15 نيسان/ أبريل عام 2019.وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن مؤخرا أن "الديك النحاسي" الأصلي لكاتدرائية نوتردام، سيتم عرضه في متحف جديد في فندق ديو.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084210421_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_632fdc79d27c8508d2a7d010c364a04b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

كاتدرائية نوتردام تحتفل بوضع "الديك النحاسي" الجديد... فيديو

13:20 GMT 17.12.2023
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONوضع الديك النحاسي الجديد على برج كاتدرائية نوتردام في فرنسا
وضع الديك النحاسي الجديد على برج كاتدرائية نوتردام في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
وضع الديك النحاسي الجديد على برج كاتدرائية نوتردام في فرنسا
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
تابعنا عبر
قامت كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، بتثبيت تمثال جديد لـ"الديك ‏النحاسي"، أعلى برجها.‏
وتم وضع التمثال فوق الكاتدرائية كجزء من إعادة بنائها وترميمها، بعد الحريق الضخم الذي نشب فيها في 15 نيسان/ أبريل عام 2019.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن مؤخرا أن "الديك النحاسي" الأصلي لكاتدرائية نوتردام، سيتم عرضه في متحف جديد في فندق ديو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل دبلوماسي فرنسي في غارة إسرائيلية على غزة.. فيديو وصور13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала