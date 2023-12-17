https://sputnikarabic.ae/20231217/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لن-نتوصل-لاتفاق-حماية-الحدود-والمساعدة-لأوكرانيا-قبل-2024--1084217257.html
مجلس الشيوخ الأمريكي: لن نتوصل لاتفاق حماية الحدود والمساعدة لأوكرانيا قبل 2024
مجلس الشيوخ الأمريكي: لن نتوصل لاتفاق حماية الحدود والمساعدة لأوكرانيا قبل 2024
صرح السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم الأحد، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس جو بايدن، بشأن تشديد تشريعات الهجرة... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T16:33+0000
2023-12-17T16:33+0000
2023-12-17T16:33+0000
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وأوضح غراهام في مقابلة مع إعلامية عندما سئل عن التوقيت المحتمل لاتفاق لحماية الحدود: "هذا الاتفاق سيؤجل لوقت لاحق في العام المقبل، وقد تحدثت إلى الناس على طاولة المفاوضات".وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في وقت سابق، إن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين قرروا تأجيل العطلات من أجل مواصلة العمل على مخصصات إضافية في الميزانية، بما في ذلك المساعدة لأوكرانيا. وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" في مبنى الكابيتول إن مجلس النواب الأمريكي لن يعود من عطلة رأس السنة الجديدة قبل الموعد المحدد للعمل على طلب الرئيس جو بايدن للحصول على أموال لأغراض الأمن القومي، بما في ذلك المساعدة لأوكرانيا، حتى لو توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق.قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس الماضي، إن الجمهوريين في مجلس النواب ذهبوا في عطلة رأس السنة الجديدة، دون أن يحسموا موضوع تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، إذ على ما يبدو قد تم احتجاز "الدعم المستعجل" كرهينة.وأوضح كيربي للصحفيين: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي إن الصراع على أوكرانيا لن يتم حله ولن يكون هناك سلام حتى تحقق روسيا أهدافها، وكلنا يعلم ماذا يعني ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-وزير-الأمن-الإسرائيلي-يتوعد-الحوثيين-والجيش-الأمريكي-يضع-خططا-لمهاجمتهم-1084216366.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
مجلس الشيوخ الأمريكي: لن نتوصل لاتفاق حماية الحدود والمساعدة لأوكرانيا قبل 2024
صرح السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، اليوم الأحد، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي لن يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس جو بايدن، بشأن تشديد تشريعات الهجرة وحماية الحدود مقابل تقديم المساعدة لأوكرانيا قبل عام 2024.
وأوضح غراهام في مقابلة مع إعلامية عندما سئل عن التوقيت المحتمل لاتفاق لحماية الحدود: "هذا الاتفاق سيؤجل لوقت لاحق في العام المقبل، وقد تحدثت إلى الناس على طاولة المفاوضات".
وأضاف غراهام أن البيت الأبيض لديه وقت للمفاوضات التي تبدأ في سبتمبر/ أيلول، لكن المناقشات مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بدأت قبل خمسة أيام فقط، مضيفا: "نحن لسنا في أي مكان بالقرب من الاتفاق".
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في وقت سابق، إن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين قرروا تأجيل العطلات من أجل مواصلة العمل على مخصصات إضافية في الميزانية، بما في ذلك المساعدة لأوكرانيا.
وقرر مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، الاجتماع يوم الاثنين، لمواصلة العمل على الاتفاق، وتكريس عطلة نهاية الأسبوع المقبلة للمشاورات مع البيت الأبيض.
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك" في مبنى الكابيتول إن مجلس النواب الأمريكي لن يعود من عطلة رأس السنة الجديدة قبل الموعد المحدد للعمل على طلب الرئيس جو بايدن للحصول على أموال لأغراض الأمن القومي، بما في ذلك المساعدة لأوكرانيا، حتى لو توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق.
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس الماضي، إن الجمهوريين في مجلس النواب ذهبوا في عطلة رأس السنة الجديدة، دون أن يحسموا موضوع تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
، إذ على ما يبدو قد تم احتجاز "الدعم المستعجل" كرهينة.
وأوضح كيربي للصحفيين: "قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمره الصحفي إن الصراع على أوكرانيا لن يتم حله ولن يكون هناك سلام حتى تحقق روسيا أهدافها، وكلنا يعلم ماذا يعني ذلك".