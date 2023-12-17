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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231217/مي-28إن-بغطاء-من-حوامات-كا-52-ومي-8-تهاجم-نقاطا-أوكرانية-محصنة-في-كوبيانسك-1084196694.html
"مي-28إن" بغطاء من حوامات "كا-52" و"مي-8" تهاجم نقاطا أوكرانية محصنة في كوبيانسك... فيديو
"مي-28إن" بغطاء من حوامات "كا-52" و"مي-8" تهاجم نقاطا أوكرانية محصنة في كوبيانسك... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر كيف هاجمت مروحيات "مي-28إن"، تحت غطاء "كا-52" و"مي-8"، معاقل القوات الأوكرانية والقوات البشرية في اتجاه كوبيانسك. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T05:17+0000
2023-12-17T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "المروحية الهجومية "مي-20إن" استخدمت أسلحة محمولة جوًا ضد معاقل العدو وقوته البشرية".ويشار إلى أنه تم إصابة الهدف بنجاح. عادت المجموعة بأكملها إلى مطار المغادرة، بعد الانتهاء من المهمة القتالية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231217/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ويعترض-33-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مناطق-روسية-1084195979.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"مي-28إن" بغطاء من حوامات "كا-52" و"مي-8" تهاجم نقاطا أوكرانية محصنة في كوبيانسك... فيديو

05:17 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 05:55 GMT 17.12.2023)
© Sputnik . Maxim Blinov مروحية "كا-52 أليغاتور"
مروحية كا-52 أليغاتور - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
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عرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر كيف هاجمت مروحيات "مي-28إن"، تحت غطاء "كا-52" و"مي-8"، معاقل القوات الأوكرانية والقوات البشرية في اتجاه كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "المروحية الهجومية "مي-20إن" استخدمت أسلحة محمولة جوًا ضد معاقل العدو وقوته البشرية".

ويظهر الفيديو المروحيات وهي تقلع من المطار وتحلق على أقل ارتفاع. ويبين كيف تضرب الطواقم وتغادر وتعود إلى المطار.

وأوضحت الوزارة أن المجموعة الضاربة لطيران الجيش التابع لقوات الفضاء الروسية المكونة من مروحية هجومية من طراز "مي-28إن" ومروحية هجومية من طراز "كا-52" ومروحية دعم البحث والإنقاذ من طراز "مي-8" قامت بتنفيذ مهمة قتالية مخطط لها، في منطقة العمليات الخاصة في اتجاه كوبيانسك.

وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر ويعترض 33 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق روسية
04:05 GMT
ويشار إلى أنه تم إصابة الهدف بنجاح. عادت المجموعة بأكملها إلى مطار المغادرة، بعد الانتهاء من المهمة القتالية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الضفة الغربية تشهد اقتحامات إسرائيلية موسعة واشتباكات.. فيديو وصور06:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMT
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