https://sputnikarabic.ae/20231217/مي-28إن-بغطاء-من-حوامات-كا-52-ومي-8-تهاجم-نقاطا-أوكرانية-محصنة-في-كوبيانسك-1084196694.html
"مي-28إن" بغطاء من حوامات "كا-52" و"مي-8" تهاجم نقاطا أوكرانية محصنة في كوبيانسك... فيديو
"مي-28إن" بغطاء من حوامات "كا-52" و"مي-8" تهاجم نقاطا أوكرانية محصنة في كوبيانسك... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر كيف هاجمت مروحيات "مي-28إن"، تحت غطاء "كا-52" و"مي-8"، معاقل القوات الأوكرانية والقوات البشرية في اتجاه كوبيانسك. 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T05:17+0000
2023-12-17T05:17+0000
2023-12-17T05:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103638/36/1036383622_0:147:2418:1507_1920x0_80_0_0_3f5b0bee536842fdeb261cefe44bb9c4.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "المروحية الهجومية "مي-20إن" استخدمت أسلحة محمولة جوًا ضد معاقل العدو وقوته البشرية".ويشار إلى أنه تم إصابة الهدف بنجاح. عادت المجموعة بأكملها إلى مطار المغادرة، بعد الانتهاء من المهمة القتالية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231217/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-ويعترض-33-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-3-مناطق-روسية-1084195979.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103638/36/1036383622_0:0:2040:1529_1920x0_80_0_0_d83a415a53706dbbfdf1aaf7075c86c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"مي-28إن" بغطاء من حوامات "كا-52" و"مي-8" تهاجم نقاطا أوكرانية محصنة في كوبيانسك... فيديو
05:17 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 05:55 GMT 17.12.2023)
عرضت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر كيف هاجمت مروحيات "مي-28إن"، تحت غطاء "كا-52" و"مي-8"، معاقل القوات الأوكرانية والقوات البشرية في اتجاه كوبيانسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن "المروحية الهجومية "مي-20إن" استخدمت أسلحة محمولة جوًا ضد معاقل العدو وقوته البشرية".
ويظهر الفيديو المروحيات وهي تقلع من المطار وتحلق على أقل ارتفاع. ويبين كيف تضرب الطواقم وتغادر وتعود إلى المطار.
وأوضحت الوزارة أن المجموعة الضاربة لطيران الجيش التابع لقوات الفضاء الروسية المكونة من مروحية هجومية من طراز "مي-28إن" ومروحية هجومية من طراز "كا-52" ومروحية دعم البحث والإنقاذ من طراز "مي-8" قامت بتنفيذ مهمة قتالية مخطط لها، في منطقة العمليات الخاصة في اتجاه كوبيانسك.
ويشار إلى أنه تم إصابة الهدف بنجاح. عادت المجموعة بأكملها إلى مطار المغادرة، بعد الانتهاء من المهمة القتالية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.