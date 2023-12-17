https://sputnikarabic.ae/20231217/وقفة-حاشدة-في-مخيم-برج-البراجنة-في-بيروت-نصرة-لغزة-1084219581.html
وقفة حاشدة في مخيم برج البراجنة في بيروت نصرة لغزة... صور وفيديو
وقفة حاشدة في مخيم برج البراجنة في بيروت نصرة لغزة... صور وفيديو
قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين، اليوم الأحد، إن "الحديث عن صفقة تبادل هو للاستهلاك المحلي الإسرائيلي لأن نتنياهو يتعرض لضغوط من... 17.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-17T17:52+0000
2023-12-17T17:52+0000
2023-12-17T18:14+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان
العالم العربي
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وأوضح أبو شاهين في تصريح لـ"سبوتنيك"، خلال وقفة تضامنية حاشدة في مخيم برج البراجنة في بيروت تحت عنوان "نصرة لأهلنا في قطاع غزة العزة وتأييدا لخيار الجهاد والمقاومة": "فيما يتعلق بموضوع الصفقة التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي بتقديرنا جزء منها له علاقة بالاستهلاك المحلي نتيجة الضغوط التي تمارس على نتنياهو من أهل الأسرى الذين يطالبون بأسراهم".وتابع أبو شاهين: "هم يعرفون الطريق إذا أرادوا أن يدخلوا في صفقة، يجب أن يكون هناك موافقة على وقف إطلاق النار ونتنياهو صرح أمس أنه لن يوافق على هذا الشرط، وبالتالي ما يحدث الآن هو مجرد حديث على وسائل الإعلام ولم يتم الحديث مع فصائل المقاومة حتى الآن عن أي صفقة أو عرض".وختم أبو شاهين: "عندما يتم تقديم أي عرض للمقاومة نقول كلمتنا في حينها، وشرطنا واضح حتى الآن ولم يتغير وقف إطلاق النار بشكل أساسي".وأكد ممثل حركة "الجهاد" في بيروت بالقول: "رسالتنا اليوم لكل الأمة العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني أننا باقون حتى النفس الأخير والطلقة الأخيرة وهزيمة الاحتلال والعدوان والجيش المجرم الذي يقتل النساء والأطفال وهذا أكبر إنجازاته، ورسالتنا هي البقاء في فلسطين حتى النصر أو الشهادة".
لبنان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, العالم العربي
وقفة حاشدة في مخيم برج البراجنة في بيروت نصرة لغزة... صور وفيديو
17:52 GMT 17.12.2023 (تم التحديث: 18:14 GMT 17.12.2023)
قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين، اليوم الأحد، إن "الحديث عن صفقة تبادل هو للاستهلاك المحلي الإسرائيلي لأن نتنياهو يتعرض لضغوط من أهالي الأسرى الإسرائيلين".
وأوضح أبو شاهين في تصريح لـ"سبوتنيك"، خلال وقفة تضامنية حاشدة في مخيم برج البراجنة في بيروت تحت عنوان "نصرة لأهلنا في قطاع غزة العزة وتأييدا لخيار الجهاد والمقاومة": "فيما يتعلق بموضوع الصفقة التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي بتقديرنا جزء منها له علاقة بالاستهلاك المحلي نتيجة الضغوط التي تمارس على نتنياهو من أهل الأسرى الذين يطالبون بأسراهم".
وتابع أبو شاهين: "هم يعرفون الطريق إذا أرادوا أن يدخلوا في صفقة، يجب أن يكون هناك موافقة على وقف إطلاق النار ونتنياهو صرح أمس أنه لن يوافق على هذا الشرط، وبالتالي ما يحدث الآن هو مجرد حديث على وسائل الإعلام ولم يتم الحديث مع فصائل المقاومة حتى الآن عن أي صفقة أو عرض".
وختم أبو شاهين: "عندما يتم تقديم أي عرض للمقاومة نقول كلمتنا في حينها، وشرطنا واضح حتى الآن ولم يتغير وقف إطلاق النار بشكل أساسي".
وفي هذا السياق، قال ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في بيروت، أبو عبد الله، إن "موقف حركة الجهاد الإسلامي هو موقف المقاومة ومشروع المقاومة الباقي والقابض على الزناد حتى دحر الاحتلال".
وأكد ممثل حركة "الجهاد" في بيروت بالقول: "رسالتنا اليوم لكل الأمة العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني أننا باقون حتى النفس الأخير والطلقة الأخيرة وهزيمة الاحتلال والعدوان والجيش المجرم الذي يقتل النساء والأطفال وهذا أكبر إنجازاته، ورسالتنا هي البقاء في فلسطين حتى النصر أو الشهادة".