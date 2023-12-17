https://sputnikarabic.ae/20231217/وقفة-حاشدة-في-مخيم-برج-البراجنة-في-بيروت-نصرة-لغزة-1084219581.html

وقفة حاشدة في مخيم برج البراجنة في بيروت نصرة لغزة... صور وفيديو

وقفة حاشدة في مخيم برج البراجنة في بيروت نصرة لغزة... صور وفيديو

قال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" علي أبو شاهين، اليوم الأحد، إن "الحديث عن صفقة تبادل هو للاستهلاك المحلي الإسرائيلي لأن نتنياهو يتعرض لضغوط من... 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T17:52+0000

2023-12-17T17:52+0000

2023-12-17T18:14+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

لبنان

العالم العربي

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وأوضح أبو شاهين في تصريح لـ"سبوتنيك"، خلال وقفة تضامنية حاشدة في مخيم برج البراجنة في بيروت تحت عنوان "نصرة لأهلنا في قطاع غزة العزة وتأييدا لخيار الجهاد والمقاومة": "فيما يتعلق بموضوع الصفقة التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي بتقديرنا جزء منها له علاقة بالاستهلاك المحلي نتيجة الضغوط التي تمارس على نتنياهو من أهل الأسرى الذين يطالبون بأسراهم".وتابع أبو شاهين: "هم يعرفون الطريق إذا أرادوا أن يدخلوا في صفقة، يجب أن يكون هناك موافقة على وقف إطلاق النار ونتنياهو صرح أمس أنه لن يوافق على هذا الشرط، وبالتالي ما يحدث الآن هو مجرد حديث على وسائل الإعلام ولم يتم الحديث مع فصائل المقاومة حتى الآن عن أي صفقة أو عرض".وختم أبو شاهين: "عندما يتم تقديم أي عرض للمقاومة نقول كلمتنا في حينها، وشرطنا واضح حتى الآن ولم يتغير وقف إطلاق النار بشكل أساسي".وأكد ممثل حركة "الجهاد" في بيروت بالقول: "رسالتنا اليوم لكل الأمة العربية والإسلامية وشعبنا الفلسطيني أننا باقون حتى النفس الأخير والطلقة الأخيرة وهزيمة الاحتلال والعدوان والجيش المجرم الذي يقتل النساء والأطفال وهذا أكبر إنجازاته، ورسالتنا هي البقاء في فلسطين حتى النصر أو الشهادة".

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العدوان الإسرائيلي على غزة, لبنان, العالم العربي