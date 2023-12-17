https://sputnikarabic.ae/20231217/7-نصائح-علمية-لمنع-شيخوخة-الأسنان-1084204545.html

دراسة: 7 نصائح علمية لمنع "شيخوخة الأسنان"

دراسة: 7 نصائح علمية لمنع "شيخوخة الأسنان"

تساعدنا الابتسامة الصحية على عيش حياة طويلة وجيدة وسعيدة، ولكن مثل أجسادنا، تخضع أسناننا للتغيرات المرتبطة بالعمر.‏ ‏ 17.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-17T10:02+0000

2023-12-17T10:02+0000

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مجتمع

علوم

الصحة

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وفي دراسة نشرت على موقع "ساينس أليرت"، تبين التغيرات التي تطرأ على الأسنان خلال التقدم في العمر، وتوضح مجموعة من الإجراءات التي من المستحسن القيام بها من أجل الحفاظ على الأسنان لوقت أطول.أولا: مما تتكون الأسنان:يُغطى تاج السن بطبقة من المينا الصلبة التي تحيط بالعاج البني الناعم الذي يحمي اللب الموجود في المركز.المينا عبارة عن نسج معقد من خيوط هشة متجمعة على شكل قرص، تتفاعل مع الضوء لتجعل الأسنان تبدو برّاقة (تقزح لؤلؤي حليبي).يوجد في معدن العاج والكولاجين أنابيب صغيرة مترابطة تتشكل بواسطة خلايا متخصصة تسمى الخلايا السنية التي تستقر حول اللب بمجرد أن تتشكل أسناننا بالكامل.ثانيا: كيف تتغير أسناننا مع تقدمنا في السن؟بسبب عدم قدرتها على التجدد، تصبح أسناننا هشة وعرضة للكسر عندما يفقد العاج صلابته وقوته، وهذا أكثر شيوعًا في الأسنان التي بها خطوط متشققة أو حشوات كبيرة.مع مرور الوقت، يرق السطح الخارجي للمينا ليكشف عن العاج المعتم نسبيًا الذي يصبح داكنًا مع تقدمنا في العمر، يصبح العاج داكنًا لأن نسيج الكولاجين يتصلب وينكمش، ويمتلئ السائل الموجود في الأنابيب بالمعادن.تملأ جزيئات الطعام والشراب الفجوات الدقيقة وخطوط الشقوق الدقيقة المرتبطة بالعمر والتي تمتد إلى أعلى وأسفل المينا لتغير لونها وتصبغها، تتم إدارة هذه البقع بسهولة عن طريق تبييض الأسنان.ثالثا: كيف يمكنك الإطالة من عمر الأسنان وإضفاء البهجة على الابتسامة؟فيما يلي سبع نصائح لتجنب تراجع الأسنان، على حسب ما أشارت له الدراسة:يمكن أن تؤثر الشيخوخة على إدراكنا وبراعتنا اليدوية وبصرنا، مما يمنعنا من تنظيف أسناننا ولثتنا بفعالية قدر الإمكان.إذا كان هذا ينطبق عليك، فتحدث إلى فريق رعاية الأسنان الخاص بك. يمكنهم المساعدة في تنظيف أسنانك، والتوصية بالمنتجات والأدوات التي تناسب حالتك وقدراتك.

https://sputnikarabic.ae/20231217/علماء-القمر-دخل-حقبة-الأنثروبوسين-الجديدة-1084203247.html

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