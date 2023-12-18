https://sputnikarabic.ae/20231218/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عملية-نوعية-ضد-سفينتي-سوان-أتلانتك-وإم-إس-سي-كلارا-1084238925.html

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتي "سوان أتلانتك" و"إم إس سي كلارا"

"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتي "سوان أتلانتك" و"إم إس سي كلارا"

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتين مرتبطتين بإسرائيل، مؤكدة أن عمليات استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T13:36+0000

2023-12-18T13:36+0000

2023-12-18T13:57+0000

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وجاء في بيان صادر عن "أنصار الله" اليمنية أن "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية ضد سفينتين لهما ارتباط بالكيان الصهيوني الأولى سفينة "سوان اتلانتك" محملة بالنفط والأخرى سفينة "إم إس سي كلارا" تحمل حاويات وقد تم استهدافهما بطائرتين بحريتين".وأوضح البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد طمأنتها لكافة السفن المتجهة إلى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً".وتابع البيان: "تجدد القوات المسلحة اليمنية أنها لن تتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة".وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من أي جنسية كانت من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231218/ضابط-استخبارات-أمريكي-واشنطن-ستعلن-الحرب-من-الشرق-الأوسط-1084236494.html

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العالم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة