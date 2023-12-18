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"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتي "سوان أتلانتك" و"إم إس سي كلارا"
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231218/أوكرانيا-خفضنا-حجم-العمليات-بسبب-تراجع-المساعدات-الغربية-1084238556.html
أوكرانيا: خفضنا حجم العمليات بسبب تراجع المساعدات الغربية
أوكرانيا: خفضنا حجم العمليات بسبب تراجع المساعدات الغربية
أعلن قائد مجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا"، ألكسندر تارنافسكي، أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في قذائف المدفعية، حيث اضطرت القيادة... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T13:41+0000
2023-12-18T13:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال تارنافسكي خلال مقابلة صحفية: "هناك مشكلة مع الذخيرة وخاصة مع القذائف السوفياتية القديمة 122 و152 ملم".وأضاف تارنافسكي أن هذه المشاكل توجد على طول خط المواجهة بأكمله، مشيرا إلى أن "حجم الأسلحة لدى أوكرانيا لا يكفي في ضوء الاحتياجات المطلوبة. ولذلك، فإننا نعيد توزيعها ونعيد جدولة المهام التي حددناها لأنفسنا ونجعلها أصغر لأننا بحاجة إلى توفيرها".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده استخدمت حق النقض ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأوكرانيا، بقيمة 50 مليار يورو.يشار إلى أن القرار الذي عارضته المجر بشأن المساعدات، كان يدعو إلى تقديم نحو 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا، في الفترة من 2024 وحتى 2027.
https://sputnikarabic.ae/20231218/إعلام-المجر-قد-تحرم-من-حق-التصويت-في-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-أوكرانيا-1084228141.html
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العالم

أوكرانيا: خفضنا حجم العمليات بسبب تراجع المساعدات الغربية

13:41 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 13:53 GMT 18.12.2023)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أعلن قائد مجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا"، ألكسندر تارنافسكي، أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في قذائف المدفعية، حيث اضطرت القيادة إلى تقليص حجم عدد من العمليات بسبب انخفاض المساعدات الخارجية.
وقال تارنافسكي خلال مقابلة صحفية: "هناك مشكلة مع الذخيرة وخاصة مع القذائف السوفياتية القديمة 122 و152 ملم".
وأضاف تارنافسكي أن هذه المشاكل توجد على طول خط المواجهة بأكمله، مشيرا إلى أن "حجم الأسلحة لدى أوكرانيا لا يكفي في ضوء الاحتياجات المطلوبة. ولذلك، فإننا نعيد توزيعها ونعيد جدولة المهام التي حددناها لأنفسنا ونجعلها أصغر لأننا بحاجة إلى توفيرها".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: المجر قد تحرم من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي بسبب أوكرانيا
08:03 GMT

وأشار تارنافسكي إلى أنه في الوقت الحالي توجد صعوبات معينة مع الأفراد الموجودين على خط المواجهة، مؤكدا أنهم "اليوم ليسوا مستعدين والأكثرية في حال يرثى لها".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده استخدمت حق النقض ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأوكرانيا، بقيمة 50 مليار يورو.
يشار إلى أن القرار الذي عارضته المجر بشأن المساعدات، كان يدعو إلى تقديم نحو 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا، في الفترة من 2024 وحتى 2027.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
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