https://sputnikarabic.ae/20231218/أوكرانيا-خفضنا-حجم-العمليات-بسبب-تراجع-المساعدات-الغربية-1084238556.html

أوكرانيا: خفضنا حجم العمليات بسبب تراجع المساعدات الغربية

أوكرانيا: خفضنا حجم العمليات بسبب تراجع المساعدات الغربية

أعلن قائد مجموعة القوات العملياتية الاستراتيجية الأوكرانية "تافريا"، ألكسندر تارنافسكي، أن الجيش الأوكراني يعاني من نقص في قذائف المدفعية، حيث اضطرت القيادة... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T13:41+0000

2023-12-18T13:41+0000

2023-12-18T13:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقال تارنافسكي خلال مقابلة صحفية: "هناك مشكلة مع الذخيرة وخاصة مع القذائف السوفياتية القديمة 122 و152 ملم".وأضاف تارنافسكي أن هذه المشاكل توجد على طول خط المواجهة بأكمله، مشيرا إلى أن "حجم الأسلحة لدى أوكرانيا لا يكفي في ضوء الاحتياجات المطلوبة. ولذلك، فإننا نعيد توزيعها ونعيد جدولة المهام التي حددناها لأنفسنا ونجعلها أصغر لأننا بحاجة إلى توفيرها".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن بلاده استخدمت حق النقض ضد مقترح يدعو لتقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات لأوكرانيا، بقيمة 50 مليار يورو.يشار إلى أن القرار الذي عارضته المجر بشأن المساعدات، كان يدعو إلى تقديم نحو 50 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا، في الفترة من 2024 وحتى 2027.

https://sputnikarabic.ae/20231218/إعلام-المجر-قد-تحرم-من-حق-التصويت-في-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-أوكرانيا-1084228141.html

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