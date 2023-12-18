https://sputnikarabic.ae/20231218/إصابة-إسرائيلية-في-عملية-إطلاق-نار-وسط-الضفة-الغربية-وفرار-المنفذين-1084230748.html
إصابة إسرائيلية في عملية إطلاق نار وسط الضفة الغربية وفرار المنفذين
إصابة إسرائيلية في عملية إطلاق نار وسط الضفة الغربية وفرار المنفذين
أُصيبت مواطنة إسرائيلية في عملية إطلاق نار وقعت وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، بحسب إعلام عبري. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T09:32+0000
2023-12-18T09:32+0000
2023-12-18T09:32+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101840/28/1018402846_0:0:2931:1648_1920x0_80_0_0_ca955b4f2c114697a4e8671fd6ddbaf2.jpg
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بنيامين، ما أسفر عن إصابة سيدة إسرائيلية.وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بإغلاق جميع الطرق في المنطقة، وشرعت في مطاردة منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن شابة (27 عامًا)، أصيبت بجراح متوسطة جراء إطلاق نار على سيارة كانت تستقلها قرب مستوطنة عطيرت في بنيامين.وأضافت: "المصابة واعية وتتلقى العلاج في مكان الحادث. وفر الإرهابي باتجاه بير زيت، وقام الجيش الإسرائيلي بمطاردته وأقام حواجز في المنطقة".وتشهد الضفة الغربية تزامنا مع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصعيدًا خطيرًا، مع قيام القوات الإسرائيلية بمداهمة المدن بشكل يومي واعتقال العشرات، وهي العمليات التي تتخللها اشتباكات، وتغتال خلالها إسرائيل ناشطين فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20231215/جنود-إسرائيليون-يقتحمون-مسجدا-ويتلون-صلاة-يهودية-عبر-مكبر-للصوت-فيديو-1084129354.html
إسرائيل
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101840/28/1018402846_241:0:2438:1648_1920x0_80_0_0_5993214e79918bd8864fdccb5756dbb4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة
إصابة إسرائيلية في عملية إطلاق نار وسط الضفة الغربية وفرار المنفذين
أُصيبت مواطنة إسرائيلية في عملية إطلاق نار وقعت وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، بحسب إعلام عبري.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بنيامين، ما أسفر عن إصابة سيدة إسرائيلية.
وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بإغلاق جميع الطرق في المنطقة، وشرعت في مطاردة منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار.
من جانبها، قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" إن شابة (27 عامًا)، أصيبت بجراح متوسطة جراء إطلاق نار على سيارة كانت تستقلها قرب مستوطنة عطيرت في بنيامين.
وأضافت: "المصابة واعية وتتلقى العلاج في مكان الحادث. وفر الإرهابي باتجاه بير زيت، وقام الجيش الإسرائيلي بمطاردته وأقام حواجز في المنطقة".
وتشهد الضفة الغربية
تزامنا مع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصعيدًا خطيرًا، مع قيام القوات الإسرائيلية بمداهمة المدن بشكل يومي واعتقال العشرات، وهي العمليات التي تتخللها اشتباكات، وتغتال خلالها إسرائيل ناشطين فلسطينيين.