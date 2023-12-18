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إصابة إسرائيلية في عملية إطلاق نار وسط الضفة الغربية وفرار المنفذين
إصابة إسرائيلية في عملية إطلاق نار وسط الضفة الغربية وفرار المنفذين
أُصيبت مواطنة إسرائيلية في عملية إطلاق نار وقعت وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، بحسب إعلام عبري. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T09:32+0000
2023-12-18T09:32+0000
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بنيامين، ما أسفر عن إصابة سيدة إسرائيلية.وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بإغلاق جميع الطرق في المنطقة، وشرعت في مطاردة منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن شابة (27 عامًا)، أصيبت بجراح متوسطة جراء إطلاق نار على سيارة كانت تستقلها قرب مستوطنة عطيرت في بنيامين.وأضافت: "المصابة واعية وتتلقى العلاج في مكان الحادث. وفر الإرهابي باتجاه بير زيت، وقام الجيش الإسرائيلي بمطاردته وأقام حواجز في المنطقة".وتشهد الضفة الغربية تزامنا مع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصعيدًا خطيرًا، مع قيام القوات الإسرائيلية بمداهمة المدن بشكل يومي واعتقال العشرات، وهي العمليات التي تتخللها اشتباكات، وتغتال خلالها إسرائيل ناشطين فلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20231215/جنود-إسرائيليون-يقتحمون-مسجدا-ويتلون-صلاة-يهودية-عبر-مكبر-للصوت-فيديو-1084129354.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة

إصابة إسرائيلية في عملية إطلاق نار وسط الضفة الغربية وفرار المنفذين

09:32 GMT 18.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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أُصيبت مواطنة إسرائيلية في عملية إطلاق نار وقعت وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الاثنين، بحسب إعلام عبري.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا النار على سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة بنيامين، ما أسفر عن إصابة سيدة إسرائيلية.
وأضافت أن قوات الجيش الإسرائيلي قامت بإغلاق جميع الطرق في المنطقة، وشرعت في مطاردة منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن شابة (27 عامًا)، أصيبت بجراح متوسطة جراء إطلاق نار على سيارة كانت تستقلها قرب مستوطنة عطيرت في بنيامين.
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وأضافت: "المصابة واعية وتتلقى العلاج في مكان الحادث. وفر الإرهابي باتجاه بير زيت، وقام الجيش الإسرائيلي بمطاردته وأقام حواجز في المنطقة".
وتشهد الضفة الغربية تزامنا مع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تصعيدًا خطيرًا، مع قيام القوات الإسرائيلية بمداهمة المدن بشكل يومي واعتقال العشرات، وهي العمليات التي تتخللها اشتباكات، وتغتال خلالها إسرائيل ناشطين فلسطينيين.
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