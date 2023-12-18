https://sputnikarabic.ae/20231218/إعلام-أمريكي-علينا-مغاردة-أوكرانيا-لكي-لا-نكرر-هزيمة-فيتنام-1084228318.html
إعلام أمريكي: علينا مغاردة أوكرانيا لكي لا نكرر هزيمة فيتنام
إعلام أمريكي: علينا مغاردة أوكرانيا لكي لا نكرر هزيمة فيتنام
صرّح الصحفي الأمريكي ساغار إنجيتي، أنه على الولايات المتحدة أن تغادر أوكرانيا بسبب سياسات واشنطن الفاشلة. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T08:09+0000
2023-12-18T08:09+0000
2023-12-18T08:09+0000
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وقال في برنامج "Breaking Points": "لقد تم إهدار مليارات الدولارات بالفعل، ومات مئات الآلاف من الأشخاص. هذا ما يمكن لأمريكا أن تثبته".وأضاف إنجيتي: "هذه مجرد أحدث حلقة في سلسلة من الهزائم الاستراتيجية منذ حرب فيتنام. ومن الواضح أن الوقت قد حان لتجربة شيء مختلف تمامًا".وأضاف الصحفي أن السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا تبين أنها فشلت فشلاً ذريعا، وأصبح حلف شمال الأطلسي أضعف مما كان عليه قبل الصراع.وقد ذكرت موسكو مرارًا وتكرارًا، أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.وقد أشارت موسكو إلى أن "الناتو" يهدف إلى المواجهة. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20231218/مصدر-مقرب-من-زيلينسكي-يكشف-عن-قلق-كبير-في-كييف-حول-الدعم-من-بريطانيا-1084226785.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام أمريكي: علينا مغاردة أوكرانيا لكي لا نكرر هزيمة فيتنام
صرّح الصحفي الأمريكي ساغار إنجيتي، أنه على الولايات المتحدة أن تغادر أوكرانيا بسبب سياسات واشنطن الفاشلة.
وقال في برنامج "Breaking Points": "لقد تم إهدار مليارات الدولارات بالفعل، ومات مئات الآلاف من الأشخاص. هذا ما يمكن لأمريكا أن تثبته".
وأضاف إنجيتي: "هذه مجرد أحدث حلقة في سلسلة من الهزائم الاستراتيجية منذ حرب فيتنام. ومن الواضح أن الوقت قد حان لتجربة شيء مختلف تمامًا".
وأضاف الصحفي أن السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا تبين أنها فشلت فشلاً ذريعا، وأصبح حلف شمال الأطلسي أضعف مما كان عليه قبل الصراع.
وقد ذكرت موسكو مرارًا وتكرارًا، أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.
وقد أشارت موسكو إلى أن "الناتو" يهدف إلى المواجهة. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.