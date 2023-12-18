https://sputnikarabic.ae/20231218/إعلام-أمريكي-علينا-مغاردة-أوكرانيا-لكي-لا-نكرر-هزيمة-فيتنام-1084228318.html

إعلام أمريكي: علينا مغاردة أوكرانيا لكي لا نكرر هزيمة فيتنام

إعلام أمريكي: علينا مغاردة أوكرانيا لكي لا نكرر هزيمة فيتنام

صرّح الصحفي الأمريكي ساغار إنجيتي، أنه على الولايات المتحدة أن تغادر أوكرانيا بسبب سياسات واشنطن الفاشلة. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T08:09+0000

2023-12-18T08:09+0000

2023-12-18T08:09+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/10/1074828972_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_c3caeebe7984ea2195d815fe43b3f4bf.jpg

وقال في برنامج "Breaking Points": "لقد تم إهدار مليارات الدولارات بالفعل، ومات مئات الآلاف من الأشخاص. هذا ما يمكن لأمريكا أن تثبته".وأضاف إنجيتي: "هذه مجرد أحدث حلقة في سلسلة من الهزائم الاستراتيجية منذ حرب فيتنام. ومن الواضح أن الوقت قد حان لتجربة شيء مختلف تمامًا".وأضاف الصحفي أن السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا تبين أنها فشلت فشلاً ذريعا، وأصبح حلف شمال الأطلسي أضعف مما كان عليه قبل الصراع.وقد ذكرت موسكو مرارًا وتكرارًا، أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.وقد أشارت موسكو إلى أن "الناتو" يهدف إلى المواجهة. وكما أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا. وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

https://sputnikarabic.ae/20231218/مصدر-مقرب-من-زيلينسكي-يكشف-عن-قلق-كبير-في-كييف-حول-الدعم-من-بريطانيا-1084226785.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم