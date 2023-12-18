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https://sputnikarabic.ae/20231218/إعلام-بريطاني-يدق-ناقوس-الخطر-من-صاروخ-أفانغارد-الروسي-1084227726.html
إعلام بريطاني يدق ناقوس الخطر من صاروخ "أفانغارد" الروسي
إعلام بريطاني يدق ناقوس الخطر من صاروخ "أفانغارد" الروسي
أفادت صحيفة بريطانية بأن روسيا تنشر بنشاط نظامًا قتاليًا جديدًا لصاروخ "أفانغارد". 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T07:33+0000
2023-12-18T07:33+0000
روسيا
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وقالت الصحيفة: "الصاروخ الذي وصفه بوتين بأنه "نيزك"، يمكن إطلاقه من خارج الغلاف الجوي للأرض ويضرب أهدافًا متعددة في أي مكان في العالم، في أقل من 30 دقيقة".وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإنه "السلاح الوحيد من نوعه في العالم ويقول بوتين إن الغرب لا يملك وسيلة لوقفه".وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الجنرال سيرغي كاراكاييف، عن إعادة تجهيز فوج آخر من وحدة "ياسينسكي آر في إس إن" الروسية بنظام الصواريخ "أفانغارد".تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة).صاروخ "أفانغارد" قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق. ببساطة، هذا الصاروخ "سلاح نووي لا حماية منه بعد"، بحسب الخبراء.
https://sputnikarabic.ae/20231216/رتل-ضخم-يحمل-صواريخ-أفانغارد-عابرة-للقارات-يتوجه-إلى-قاعدة-روسية-فيديو-1084171502.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام بريطاني يدق ناقوس الخطر من صاروخ "أفانغارد" الروسي

07:33 GMT 18.12.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ "أفانغارد" الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا
إطلاق صواريخ أفانغارد الفرط صوتية، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت صحيفة بريطانية بأن روسيا تنشر بنشاط نظامًا قتاليًا جديدًا لصاروخ "أفانغارد".
وقالت الصحيفة: "الصاروخ الذي وصفه بوتين بأنه "نيزك"، يمكن إطلاقه من خارج الغلاف الجوي للأرض ويضرب أهدافًا متعددة في أي مكان في العالم، في أقل من 30 دقيقة".

وتقتبس الصحيفة من دوغلاس باري، الباحث في الأنشطة الفضائية العسكرية في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي أشار سابقًا إلى أن مثل هذه الأسلحة ستقلل من الوقت المستغرق للوصول إلى الهدف والوقت الذي يستغرقه اتخاذ القرار، بشأن أي محاولة للانخراط في القتال أو الرد بطريقة أخرى على إطلاقه.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإنه "السلاح الوحيد من نوعه في العالم ويقول بوتين إن الغرب لا يملك وسيلة لوقفه".
رتل ضخم يحمل صواريخ أفانغارد عابره للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رتل ضخم يحمل صواريخ "أفانغارد" عابرة للقارات يتوجه إلى قاعدة روسية... فيديو
16 ديسمبر, 10:00 GMT
وفي وقت سابق، أعلن قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الجنرال سيرغي كاراكاييف، عن إعادة تجهيز فوج آخر من وحدة "ياسينسكي آر في إس إن" الروسية بنظام الصواريخ "أفانغارد".

وتعد منظومة "أفانغارد" الصاروخية واحدة من أبرز الابتكارات العسكرية الروسية، خلال السنوات العشر الماضية، وهي عبارة عن نظام صاروخي استراتيجي تفوق سرعته سرعة الصوت، ولديه قدرات صاروخ باليستي عابر للقارات، بالإضافة إلى رأس حربي مناور.

تتميز صواريخ "أفانغارد" بكونها أصبحت أسرع ابتكار طائر في تاريخ البشرية، حيث يتسارع الرأس الحربي إلى سرعة 28 ماخ، أي 9.5 كيلومتر في الثانية (33000 كم/ساعة).

وتتراوح قوة الرأس الحربي من 800 كيلوطن إلى 2 ميغا طن.

صاروخ "أفانغارد" قادر على التغلب على أي منظومة دفاعية صاروخية معادية، علاوة على ذلك، يصل الرأس الحربي إلى الهدف بعد 15 دقيقة من الإطلاق. ببساطة، هذا الصاروخ "سلاح نووي لا حماية منه بعد"، بحسب الخبراء.
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