عربي
"أنصار الله" تعلن تنفيذ عملية نوعية ضد سفينتي "سوان أتلانتك" و"إم إس سي كلارا"
https://sputnikarabic.ae/20231218/إيفرغرين-عملاق-تجارة-حاويات-الشحن-البحري-توقف-قبول-البضائع-الإسرائيلية--1084239801.html
"إيفرغرين".. عملاقة تجارة حاويات الشحن البحري توقف قبول البضائع الإسرائيلية
"إيفرغرين".. عملاقة تجارة حاويات الشحن البحري توقف قبول البضائع الإسرائيلية
أعلنت شركة "إيفرغرين" التايوانية للملاحة، وعملاق تجارة حاويات الشحن البحري، اليوم الاثنين، إيقاف قبول البضائع الإسرائيلية بشكل مؤقت. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T14:02+0000
2023-12-18T14:18+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104357/12/1043571256_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_a08907f3d2737d9610d7d5b100c14f27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104357/12/1043571256_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_d51085388a66b0de888554e3b8424b7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد, أنصار الله, طوفان الأقصى, العالم العربي
العالم, اقتصاد, أنصار الله, طوفان الأقصى, العالم العربي

"إيفرغرين".. عملاقة تجارة حاويات الشحن البحري توقف قبول البضائع الإسرائيلية

14:02 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 14:18 GMT 18.12.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حاويات
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت شركة "إيفرغرين" التايوانية للملاحة، وعملاق تجارة حاويات الشحن البحري، اليوم الاثنين، إيقاف قبول البضائع الإسرائيلية بشكل مؤقت.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала