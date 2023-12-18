https://sputnikarabic.ae/20231218/إيفرغرين-عملاق-تجارة-حاويات-الشحن-البحري-توقف-قبول-البضائع-الإسرائيلية--1084239801.html
"إيفرغرين".. عملاقة تجارة حاويات الشحن البحري توقف قبول البضائع الإسرائيلية
"إيفرغرين".. عملاقة تجارة حاويات الشحن البحري توقف قبول البضائع الإسرائيلية
أعلنت شركة "إيفرغرين" التايوانية للملاحة، وعملاق تجارة حاويات الشحن البحري، اليوم الاثنين، إيقاف قبول البضائع الإسرائيلية بشكل مؤقت. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T14:02+0000
2023-12-18T14:02+0000
2023-12-18T14:18+0000
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العالم, اقتصاد, أنصار الله, طوفان الأقصى, العالم العربي
العالم, اقتصاد, أنصار الله, طوفان الأقصى, العالم العربي
"إيفرغرين".. عملاقة تجارة حاويات الشحن البحري توقف قبول البضائع الإسرائيلية
14:02 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 14:18 GMT 18.12.2023)
يتبع
أعلنت شركة "إيفرغرين" التايوانية للملاحة، وعملاق تجارة حاويات الشحن البحري، اليوم الاثنين، إيقاف قبول البضائع الإسرائيلية بشكل مؤقت.