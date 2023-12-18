https://sputnikarabic.ae/20231218/احتفال-منتخب-مصر-للإسكواش-بفوزه-ببطولة-العالم-برقصة-الحرية-فيديو-1084231210.html
احتفال منتخب مصر للإسكواش بفوزه في بطولة العالم "برقصة الحرية"... فيديو
احتفال منتخب مصر للإسكواش بفوزه في بطولة العالم "برقصة الحرية"... فيديو
فاز المنتخب المصري للإسكواش بلقب بطولة العالم للعبة، بعد تغلبه على المنتخب الإنجليزي، في نهائي البطولة التي أقيمت في نيوزيلندا، في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر/... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T09:42+0000
2023-12-18T09:42+0000
2023-12-18T09:58+0000
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وعلى منصة التتويج احتفل لاعبو المنتخب المصري بأداء "رقصة الحرية"، التي أصبحت تعبر عن دعم أهالي غزة.وانتشرت رقصة الشاب الفلسطيني وهو يقوم بإطلاق الحجارة من بين الدخان والنيران، كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.وقام نشطاء بدمج هذه الرقصة مع رقصات قديمة للهنود الحمر، السكان الأصليون لأمريكا، لتصبح كأيقونة لثورة الشعوب في وجه الظلم، ورمزا للنضال حول العالم وتأخذ اسم "رقصة الحرية".ووصل تأثير "رقصة الحرية" إلى أرض الملاعب، حيث بدأ نجوم الكرة في تأديتها تعبيرا منهم عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.وحصل المنتخب المصري على لقب بطولة العالم للإسكواش 5 مرات من قبل، ويعد هذا التتويج هو السادس للمنتخب المصري.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, رياضة
احتفال منتخب مصر للإسكواش بفوزه في بطولة العالم "برقصة الحرية"... فيديو
09:42 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 09:58 GMT 18.12.2023)
فاز المنتخب المصري للإسكواش بلقب بطولة العالم للعبة، بعد تغلبه على المنتخب الإنجليزي، في نهائي البطولة التي أقيمت في نيوزيلندا، في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وعلى منصة التتويج احتفل لاعبو المنتخب المصري بأداء "رقصة الحرية"، التي أصبحت تعبر عن دعم أهالي غزة.
وانتشرت رقصة الشاب الفلسطيني وهو يقوم بإطلاق الحجارة من بين الدخان والنيران، كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي أخيرا، على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة.
وقام نشطاء بدمج هذه الرقصة مع رقصات قديمة للهنود الحمر، السكان الأصليون لأمريكا، لتصبح كأيقونة لثورة الشعوب في وجه الظلم، ورمزا للنضال حول العالم وتأخذ اسم "رقصة الحرية".
ووصل تأثير "رقصة الحرية" إلى أرض الملاعب، حيث بدأ نجوم الكرة في تأديتها تعبيرا منهم عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية.
وحصل المنتخب المصري على لقب بطولة العالم للإسكواش 5 مرات من قبل، ويعد هذا التتويج هو السادس للمنتخب المصري.