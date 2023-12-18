https://sputnikarabic.ae/20231218/اعتقال-عميل-أوكراني-خطط-لقتل-أحد-مديري-مؤسسة-صناعية-عسكرية-في-أودمورتيا-1084227860.html
اعتقال عميل أوكراني خطط لقتل أحد مديري مؤسسة صناعية عسكرية في أودمورتيا
اعتقال عميل أوكراني خطط لقتل أحد مديري مؤسسة صناعية عسكرية في أودمورتيا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال عميل أوكراني، بتهمة التحضير لهجوم إرهابي ضد أحد مديري مؤسسة دفاعية في إيجيفسك، عاصمة جمهورية أودمورتيا... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T07:36+0000
2023-12-18T07:36+0000
2023-12-18T07:36+0000
روسيا
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وجاء في بيان لجهاز الأمن الروسي: "تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1990 في مدينة إيجيفسك، والذي كان، بناء على تعليمات من منظمة إرهابية أوكرانية، يعد لهجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة ضد أحد مديري مؤسسة صناعية عسكرية في جمهورية أودمورتيا".ولفت جهاز الأمن الروسي في بيانه، أنه تمت مصادرة مكونات لصنع متفجرات محلية الصنع، فضلا عن وسائل الاتصال التي تثبت وجود مراسلات مع المنسقين الأوكرانيين.وفتحت قضية جنائية بحق المواطن، أبرزها التحضير لعمل إرهابي والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اعتقال عميل أوكراني خطط لقتل أحد مديري مؤسسة صناعية عسكرية في أودمورتيا
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال عميل أوكراني، بتهمة التحضير لهجوم إرهابي ضد أحد مديري مؤسسة دفاعية في إيجيفسك، عاصمة جمهورية أودمورتيا الروسية.
وجاء في بيان لجهاز الأمن الروسي: "تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1990 في مدينة إيجيفسك، والذي كان، بناء على تعليمات من منظمة إرهابية أوكرانية، يعد لهجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة ضد أحد مديري مؤسسة صناعية عسكرية في جمهورية أودمورتيا".
ولفت جهاز الأمن الروسي في بيانه، أنه تمت مصادرة مكونات لصنع متفجرات محلية الصنع، فضلا عن وسائل الاتصال التي تثبت وجود مراسلات مع المنسقين الأوكرانيين.
وفتحت قضية جنائية بحق المواطن، أبرزها التحضير لعمل إرهابي والمشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.