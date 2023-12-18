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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231218/الإعلام-الغربي-يطالب-زيلينسكي-بتقاسم-السلطة-مع-المعارضة-قبل-انتخابات-2024-1084231907.html
الإعلام الغربي يطالب زيلينسكي بتقاسم السلطة مع المعارضة قبل انتخابات 2024
الإعلام الغربي يطالب زيلينسكي بتقاسم السلطة مع المعارضة قبل انتخابات 2024
كتبت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى تقاسم السلطة مع المعارضة، قبل انتخابات 2024. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T10:01+0000
2023-12-18T10:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "لقد تغير كل شيء عندما توقف الهجوم المضاد الأوكراني في عام 2023. وأدت الخسائر العسكرية الفادحة وسط المكاسب الضئيلة وحرب الخنادق البطيئة إلى تقويض ثقة الجمهور في الرئيس وفريقه".وأضافت صحيفة "بوليتيكو": "السؤال الوحيد هو ما إذا كان زيلينسكي يتمتع بالمرونة الكافية للتغلب على ازدرائه لمعظم زعماء المعارضة وتغيير أسلوب إدارته، الانتقال من اتخاذ القرار المركزي إلى بناء توافق الآراء على نطاق أوسع".في الآونة الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية بشكل كبير، عن المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني، وتسببت مقابلة القائد الأعلى مع مجلة "الإيكونوميست" في ضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود.ووصف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجومًا مباشرًا على زالوجني واعترافًا فعليًا بالصراع بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20231218/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-سبب-عدم-فعالية-أي-تمويل-من-واشنطن-لكييف-1084228494.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الإعلام الغربي يطالب زيلينسكي بتقاسم السلطة مع المعارضة قبل انتخابات 2024

10:01 GMT 18.12.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
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كتبت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى تقاسم السلطة مع المعارضة، قبل انتخابات 2024.
وقالت الصحيفة: "لقد تغير كل شيء عندما توقف الهجوم المضاد الأوكراني في عام 2023. وأدت الخسائر العسكرية الفادحة وسط المكاسب الضئيلة وحرب الخنادق البطيئة إلى تقويض ثقة الجمهور في الرئيس وفريقه".

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أجواء التوتر التي تشهدها البلاد بسبب الصراع بين زيلينسكي والقيادة العسكرية، وأشارت الصحيفة إلى أنه لهذا السبب قد حان الوقت لرئيس أوكرانيا للتفكير في تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس واسع.

وأضافت صحيفة "بوليتيكو": "السؤال الوحيد هو ما إذا كان زيلينسكي يتمتع بالمرونة الكافية للتغلب على ازدرائه لمعظم زعماء المعارضة وتغيير أسلوب إدارته، الانتقال من اتخاذ القرار المركزي إلى بناء توافق الآراء على نطاق أوسع".

وفقا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، بالإشارة إلى استطلاع أجرته المجموعة الاجتماعية "Rating"، فإن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، يتقدم بعشر نقاط على زيلينسكي في تصنيف الثقة.

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08:41 GMT
في الآونة الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية بشكل كبير، عن المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني، وتسببت مقابلة القائد الأعلى مع مجلة "الإيكونوميست" في ضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت منشورات محلية، العام الماضي، من أن زيلينسكي يريد إقالة زالوجني من منصب القائد الأعلى وتعيينه على رأس وزارة الدفاع، لأنه يعتبره منافسًا في الانتخابات الرئاسية.

ووصف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجومًا مباشرًا على زالوجني واعترافًا فعليًا بالصراع بينهما.
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