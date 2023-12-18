https://sputnikarabic.ae/20231218/الإعلام-الغربي-يطالب-زيلينسكي-بتقاسم-السلطة-مع-المعارضة-قبل-انتخابات-2024-1084231907.html

الإعلام الغربي يطالب زيلينسكي بتقاسم السلطة مع المعارضة قبل انتخابات 2024

الإعلام الغربي يطالب زيلينسكي بتقاسم السلطة مع المعارضة قبل انتخابات 2024

كتبت صحيفة أمريكية أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحتاج إلى تقاسم السلطة مع المعارضة، قبل انتخابات 2024. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T10:01+0000

2023-12-18T10:01+0000

2023-12-18T10:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "لقد تغير كل شيء عندما توقف الهجوم المضاد الأوكراني في عام 2023. وأدت الخسائر العسكرية الفادحة وسط المكاسب الضئيلة وحرب الخنادق البطيئة إلى تقويض ثقة الجمهور في الرئيس وفريقه".وأضافت صحيفة "بوليتيكو": "السؤال الوحيد هو ما إذا كان زيلينسكي يتمتع بالمرونة الكافية للتغلب على ازدرائه لمعظم زعماء المعارضة وتغيير أسلوب إدارته، الانتقال من اتخاذ القرار المركزي إلى بناء توافق الآراء على نطاق أوسع".في الآونة الأخيرة، تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية بشكل كبير، عن المواجهة المتزايدة بين زيلينسكي وزالوجني، وتسببت مقابلة القائد الأعلى مع مجلة "الإيكونوميست" في ضجة كبيرة، حيث ذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود.ووصف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجومًا مباشرًا على زالوجني واعترافًا فعليًا بالصراع بينهما.

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