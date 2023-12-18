عربي
https://sputnikarabic.ae/20231218/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-منذ-السابع-من-أكتوبر-إلى-458-قتيلا-1084225689.html
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 458 قتيلا
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 458 قتيلا
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيانا أعلن فيه مقتل 4 من أفراده خلال معارك في قطاع غزة. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T04:47+0000
2023-12-18T04:47+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102305/20/1023052009_0:33:2738:1573_1920x0_80_0_0_859fb986e9eb3b01d594117468a41a69.jpg
وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن 4 عسكريين إضافيين قُتلوا خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 458 عسكريا.يذكر أن القناة الـ 12 الإسرائيلية، كانت قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها بأن بارنيا قدم للقيادة السياسية الإسرائيلية الخطوط العريضة لصفقة محتملة للإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصل على الضوء الأخضر لمناقشة تفاصيلها مع وسطاء من مصر وقطر، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإسرائيلية.يأتي ذلك رغم إعلان حركة حماس في وقت سابق أنها لن تتفاوض مع إسرائيل على تبادل الرهائن حتى تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-البنتاغون-يعتزم-التحقق-من-الأهداف-التي-حددتها-إسرائيل-خلال-عمليتها-في-غزة-1084219802.html
https://sputnikarabic.ae/20231217/مقتل-دبلوماسي-فرنسي-في-غارة-للجيش-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1084205922.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102305/20/1023052009_323:0:2443:1590_1920x0_80_0_0_da7339dce719142460ad3773ac672427.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 458 قتيلا

04:47 GMT 18.12.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyehجنود إسرائيليون
جنود إسرائيليون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyeh
تابعنا عبر
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيانا أعلن فيه مقتل 4 من أفراده خلال معارك في قطاع غزة.
وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن 4 عسكريين إضافيين قُتلوا خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 458 عسكريا.
يذكر أن القناة الـ 12 الإسرائيلية، كانت قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
إعلام: البنتاغون يعتزم التحقق من الأهداف التي حددتها إسرائيل خلال عمليتها في غزة
أمس, 18:10 GMT
ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها بأن بارنيا قدم للقيادة السياسية الإسرائيلية الخطوط العريضة لصفقة محتملة للإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصل على الضوء الأخضر لمناقشة تفاصيلها مع وسطاء من مصر وقطر، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإسرائيلية.
يأتي ذلك رغم إعلان حركة حماس في وقت سابق أنها لن تتفاوض مع إسرائيل على تبادل الرهائن حتى تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
كرة نارية تندلع في قطاع غزة خلال قصف إسرائيلي، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
مقتل دبلوماسي فرنسي في غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة
أمس, 10:35 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала