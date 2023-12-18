https://sputnikarabic.ae/20231218/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-منذ-السابع-من-أكتوبر-إلى-458-قتيلا-1084225689.html
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 458 قتيلا
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 458 قتيلا
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيانا أعلن فيه مقتل 4 من أفراده خلال معارك في قطاع غزة. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T04:47+0000
2023-12-18T04:47+0000
2023-12-18T04:47+0000
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وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن 4 عسكريين إضافيين قُتلوا خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 458 عسكريا.يذكر أن القناة الـ 12 الإسرائيلية، كانت قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها بأن بارنيا قدم للقيادة السياسية الإسرائيلية الخطوط العريضة لصفقة محتملة للإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصل على الضوء الأخضر لمناقشة تفاصيلها مع وسطاء من مصر وقطر، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإسرائيلية.يأتي ذلك رغم إعلان حركة حماس في وقت سابق أنها لن تتفاوض مع إسرائيل على تبادل الرهائن حتى تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231217/إعلام-البنتاغون-يعتزم-التحقق-من-الأهداف-التي-حددتها-إسرائيل-خلال-عمليتها-في-غزة-1084219802.html
https://sputnikarabic.ae/20231217/مقتل-دبلوماسي-فرنسي-في-غارة-للجيش-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-1084205922.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر إلى 458 قتيلا
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيانا أعلن فيه مقتل 4 من أفراده خلال معارك في قطاع غزة.
وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي فإن 4 عسكريين إضافيين قُتلوا خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 458 عسكريا.
يذكر أن القناة الـ 12 الإسرائيلية، كانت قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر
لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها بأن بارنيا قدم للقيادة السياسية الإسرائيلية الخطوط العريضة لصفقة محتملة للإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصل على الضوء الأخضر لمناقشة تفاصيلها مع وسطاء من مصر وقطر، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإسرائيلية.
يأتي ذلك رغم إعلان حركة حماس
في وقت سابق أنها لن تتفاوض مع إسرائيل على تبادل الرهائن حتى تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية
في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".