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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 459. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T11:02+0000
2023-12-18T11:02+0000
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وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "الرقيب (احتياط) ليدور يوسف كرفاني، 23 عامًا، من إيلات، مقاتل في كتيبة الهندسة 8163 قيادة المنطقة الجنوبية، قُتل أمس (الأحد) في معركة شمال قطاع غزة".وأضاف أنه في المعركة نفسها أُصيب جندي (احتياط) في اللواء 551 بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإبلاغ عائلته.وبمقتل الجندي "كرفاني" ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 459.وهذا هو الجندي الخامس الذي يعلن الجيش الإسرائيلي مقتله اليوم، وقبل ساعات تم الإعلان عن مقتل 4 جنود خلال معارك في قطاع غزة.ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر الماضي، عملية توغل بري بدأت شمالي القطاع، ثم توسعت لاحقا إلى وسطه وجنوبه وصولا لمدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، وسط مقاومة شرسة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي تعتمد على أسلحة محلية الصنع وقذائف الـ "آر بي جيه".
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العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة

11:02 GMT 18.12.2023
© AP Photo / Bernat Armangueأسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
أسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 459.
وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "الرقيب (احتياط) ليدور يوسف كرفاني، 23 عامًا، من إيلات، مقاتل في كتيبة الهندسة 8163 قيادة المنطقة الجنوبية، قُتل أمس (الأحد) في معركة شمال قطاع غزة".
وأضاف أنه في المعركة نفسها أُصيب جندي (احتياط) في اللواء 551 بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وإبلاغ عائلته.
وبمقتل الجندي "كرفاني" ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 459.
وهذا هو الجندي الخامس الذي يعلن الجيش الإسرائيلي مقتله اليوم، وقبل ساعات تم الإعلان عن مقتل 4 جنود خلال معارك في قطاع غزة.
ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 27 أكتوبر الماضي، عملية توغل بري بدأت شمالي القطاع، ثم توسعت لاحقا إلى وسطه وجنوبه وصولا لمدينة رفح على الحدود الفلسطينية المصرية، وسط مقاومة شرسة من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية التي تعتمد على أسلحة محلية الصنع وقذائف الـ "آر بي جيه".
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