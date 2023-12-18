https://sputnikarabic.ae/20231218/الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-بدء-الموساد-مفاوضات-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1084224479.html

الحكومة الإسرائيلية توافق على بدء الموساد مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس

الحكومة الإسرائيلية توافق على بدء الموساد مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس

أعلنت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T00:10+0000

2023-12-18T00:10+0000

2023-12-18T00:10+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/1e/1082636640_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b021604683163704fa0273c4a04a7ab0.jpg

موسكو - سبوتنيك. ونقلت القناة عن مصادر، أن بارنيا قدم للقيادة السياسية الإسرائيلية الخطوط العريضة لصفقة محتملة للإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصل على الضوء الأخضر لمناقشة تفاصيلها مع وسطاء من مصر وقطر، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإسرائيلية.يأتي ذلك رغم إعلان حركة حماس في وقت سابق أنها لن تتفاوض مع إسرائيل على تبادل الرهائن حتى تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين، فيما ردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231217/إيران-الحرب-بين-المقاومة-الفلسطينية-وإسرائيل-ستستمر-حتى-نهاية-الاحتلال-1084218475.html

https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عثوره-على-أكبر-نفق-لحركة-حماس-شمالي-قطاع-غزة-فيديو-1084216799.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى