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https://sputnikarabic.ae/20231218/الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-بدء-الموساد-مفاوضات-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1084224479.html
الحكومة الإسرائيلية توافق على بدء الموساد مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس
الحكومة الإسرائيلية توافق على بدء الموساد مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس
أعلنت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T00:10+0000
2023-12-18T00:10+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت القناة عن مصادر، أن بارنيا قدم للقيادة السياسية الإسرائيلية الخطوط العريضة لصفقة محتملة للإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصل على الضوء الأخضر لمناقشة تفاصيلها مع وسطاء من مصر وقطر، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإسرائيلية.يأتي ذلك رغم إعلان حركة حماس في وقت سابق أنها لن تتفاوض مع إسرائيل على تبادل الرهائن حتى تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع. وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين، فيما ردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231217/إيران-الحرب-بين-المقاومة-الفلسطينية-وإسرائيل-ستستمر-حتى-نهاية-الاحتلال-1084218475.html
https://sputnikarabic.ae/20231217/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-عثوره-على-أكبر-نفق-لحركة-حماس-شمالي-قطاع-غزة-فيديو-1084216799.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

الحكومة الإسرائيلية توافق على بدء الموساد مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس

00:10 GMT 18.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTANوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / ABIR SULTAN
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أعلنت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت القناة عن مصادر، أن بارنيا قدم للقيادة السياسية الإسرائيلية الخطوط العريضة لصفقة محتملة للإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصل على الضوء الأخضر لمناقشة تفاصيلها مع وسطاء من مصر وقطر، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإسرائيلية.
يأتي ذلك رغم إعلان حركة حماس في وقت سابق أنها لن تتفاوض مع إسرائيل على تبادل الرهائن حتى تنهي إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة.
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
إيران: الحرب بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل ستستمر حتى نهاية الاحتلال
أمس, 17:26 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن عثوره على "أكبر نفق" لحركة حماس شمالي قطاع غزة... فيديو
أمس, 16:27 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات عسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى".
وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين، فيما ردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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