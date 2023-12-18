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السيسي يفوز بولاية ثالثة لرئاسة مصر
https://sputnikarabic.ae/20231218/السيسي-يفوز-بولاية-ثالثة-لرئاسة-مصر-1084236920.html
السيسي يفوز بولاية ثالثة لرئاسة مصر
السيسي يفوز بولاية ثالثة لرئاسة مصر
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين، فوز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ‏بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T12:50+0000
2023-12-18T13:09+0000
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وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، أن السيسي فاز بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.وحصل المرشح لمنصب الرئاسة المصرية، حازم عمر، على مليون و968 ألفا 325 صوتا، بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما جاء في المركز الثالث، فريد زهران، بمليون و776 ألفا و952 صوتا، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات، أما عبد السند يمامة، فجاء في المركز الرابع بحصوله على 822 ألفا و606 أصوات، بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي، أن "عدد المقيدين في جداول الانتخابات الرئاسية المصرية، 67 مليون و32 ألفا و437 ناخبا، وأن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في داخل وخارج البلاد 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا، بنسبة 66.10%".وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فإنه يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت، من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.وتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة المصرية، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب "الوفد"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري".
https://sputnikarabic.ae/20231212/الهيئة-الوطنية-للانتخابات-المصرية-تتابع-سير-الانتخابات-الرئاسية-في-يومها-الأخير-صور-1084005124.html
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الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

السيسي يفوز بولاية ثالثة لرئاسة مصر

12:50 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 18.12.2023)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الاثنين، فوز الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ‏بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بعد حصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية المصرية ‏لعام 2024.‏
وأفاد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، في مؤتمر صحفي، أن السيسي فاز بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وحصل المرشح لمنصب الرئاسة المصرية، حازم عمر، على مليون و968 ألفا 325 صوتا، بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما جاء في المركز الثالث، فريد زهران، بمليون و776 ألفا و952 صوتا، بنسبة 4% من إجمالي الأصوات، أما عبد السند يمامة، فجاء في المركز الرابع بحصوله على 822 ألفا و606 أصوات، بنسبة 1.9% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2023
الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية المصرية تتابع عملية التصويت في يومها الأخير... صور وفيديو
12 ديسمبر, 09:47 GMT
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، حازم بدوي، خلال المؤتمر الصحفي، أن "عدد المقيدين في جداول الانتخابات الرئاسية المصرية، 67 مليون و32 ألفا و437 ناخبا، وأن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في داخل وخارج البلاد 44 مليونا و777 ألفا و668 ناخبا، بنسبة 66.10%".

وأكد بدوي، أن "نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، هي الأعلى في تاريخ مصر"، مشددا أن "العملية الانتخابية لم تشوبها تجاوزات أو خروقات، وأنها حازت على إشادة من بعثات دبلوماسية ومنظمات محلية ودولية، فضلا عن الناخبين أنفسهم".

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فإنه يحق لنحو 67 مليون مصري التصويت، من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، المطرية، القاهرة، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
"سبوتنيك" تتجول في لجان الانتخابات الرئاسية المصرية وتستطلع آراء المواطنين
11 ديسمبر, 18:05 GMT
وتنافس 4 مرشحين على كرسي الرئاسة المصرية، هم المرشح عبد الفتاح السيسي، رئيس البلاد منذ عام 2014، وعبد السند اليمامة، رئيس حزب "الوفد"، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر، رئيس حزب "الشعب الجمهوري".
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