https://sputnikarabic.ae/20231218/القسام-ترد-على-كشف-الجيش-الإسرائيلي-عن-نفق-لها-بفيديو-1084233419.html

"القسام" ترد على كشف الجيش الإسرائيلي عن نفق لها بفيديو

"القسام" ترد على كشف الجيش الإسرائيلي عن نفق لها بفيديو

ردت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، على الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي للعثور على نفق لـ"حماس"، بفيديو مرفق بعبارة مقتضبة "وصلتم... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

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وتُظهر المشاهد جنود الجيش الإسرائيلي داخل النفق، ومن ثم تظهر مشاهد لعملية قيام عناصر "القسام" بسحب الجنود الأسرى عبر النفق، في إشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي عثر على النفق بعد فوات الأوان.وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب إلى 459.وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "الرقيب (احتياط) ليدور يوسف كرفاني، 23 عامًا، من إيلات، مقاتل في كتيبة الهندسة 8163 قيادة المنطقة الجنوبية، قُتل أمس (الأحد) في معركة شمال قطاع غزة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231218/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-جنوده-وإصابة-آخر-في-معارك-شمالي-قطاع-غزة-1084233508.html

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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي