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https://sputnikarabic.ae/20231218/القسام-تنشر-مشاهد-لاستهداف-جنود-وآليات-إسرائيلية-فيديو--1084245605.html
"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف جنود وآليات إسرائيلية... فيديو
"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف جنود وآليات إسرائيلية... فيديو
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مشاهد لاستهداف آليات وجنود إسرائيليين بقذائف "الياسين 105". 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T17:37+0000
2023-12-18T17:37+0000
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وتظهر اللقطات عمليات سحب رتل من الآليات العسكرية المعطوبة وإسعاف عدد من الجنود الإسرائيليين الجرحى.وقي وقت سابق من اليوم، ردت "كتائب القسام" على الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي للعثور على نفق لـ"حماس"، بفيديو مرفق بعبارة مقتضبة "وصلتم متأخرين".وقالت "القسام"، في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، تُرجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنجليزية: "وصلتم متأخرين... المهمة أُنجزت".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة، وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "الرقيب (احتياط) ليدور يوسف كرفاني، 23 عامًا، من إيلات، مقاتل في كتيبة الهندسة 8163 قيادة المنطقة الجنوبية، قُتل أمس (الأحد) في معركة شمال قطاع غزة".وبمقتل الجندي كرفاني، ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 459.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231218/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-إيران-تمول-حماس-وحزب-الله-وأنصار-الله-وسننتصر-على-كل-الجبهات-1084245066.html
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اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"القسام" تنشر مشاهد لاستهداف جنود وآليات إسرائيلية... فيديو

17:37 GMT 18.12.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEXدبابة ميركافا الإسرائيلية
دبابة ميركافا الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مشاهد لاستهداف آليات وجنود إسرائيليين بقذائف "الياسين 105".
وتظهر اللقطات عمليات سحب رتل من الآليات العسكرية المعطوبة وإسعاف عدد من الجنود الإسرائيليين الجرحى.
وقي وقت سابق من اليوم، ردت "كتائب القسام" على الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي للعثور على نفق لـ"حماس"، بفيديو مرفق بعبارة مقتضبة "وصلتم متأخرين".
وقالت "القسام"، في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، تُرجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنجليزية: "وصلتم متأخرين... المهمة أُنجزت".
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
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16:52 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمالي قطاع غزة، وقال الجيش في بيان نشره على موقعه الرسمي: "الرقيب (احتياط) ليدور يوسف كرفاني، 23 عامًا، من إيلات، مقاتل في كتيبة الهندسة 8163 قيادة المنطقة الجنوبية، قُتل أمس (الأحد) في معركة شمال قطاع غزة".
وبمقتل الجندي كرفاني، ترتفع حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى، منذ بداية الحرب في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 459.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
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