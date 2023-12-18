https://sputnikarabic.ae/20231218/القسام-في-رسالة-مبطنة-إلى-إسرائيل-المهمة-أنجزت---1084231344.html

"القسام" في رسالة مبطنة إلى إسرائيل: المهمة أنجزت

"القسام" في رسالة مبطنة إلى إسرائيل: المهمة أنجزت

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة مبطنة إلى الجيش الإسرائيلي، أكدت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين". 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T09:43+0000

2023-12-18T09:43+0000

2023-12-18T10:03+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

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وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".وكانت القسام قد أعلنت أمس الأحد، قيامها بتدمير دبابة غسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.ونشرت "القسام" مشاهد للحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية، تظهر تصاعد أعمدة الدخان منها بشكل كثيف بعد الاستهداف.وأصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بيانا أعلن فيه مقتل 4 من أفراده خلال معارك في قطاع غزة.يذكر أن القناة الـ 12 الإسرائيلية كانت قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

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https://sputnikarabic.ae/20231218/الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-بدء-الموساد-مفاوضات-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1084224479.html

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