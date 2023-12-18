https://sputnikarabic.ae/20231218/القسام-في-رسالة-مبطنة-إلى-إسرائيل-المهمة-أنجزت---1084231344.html
"القسام" في رسالة مبطنة إلى إسرائيل: المهمة أنجزت
"القسام" في رسالة مبطنة إلى إسرائيل: المهمة أنجزت
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة مبطنة إلى الجيش الإسرائيلي، أكدت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين". 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T09:43+0000
2023-12-18T09:43+0000
2023-12-18T10:03+0000
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وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".وكانت القسام قد أعلنت أمس الأحد، قيامها بتدمير دبابة غسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.ونشرت "القسام" مشاهد للحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية، تظهر تصاعد أعمدة الدخان منها بشكل كثيف بعد الاستهداف.وأصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بيانا أعلن فيه مقتل 4 من أفراده خلال معارك في قطاع غزة.يذكر أن القناة الـ 12 الإسرائيلية كانت قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231218/الأمم-المتحدة-الوفيات-في-غزة-بسبب-الأمراض-قد-تكون-أعلى-من-تلك-الناجمة-عن-القصف-1084228623.html
https://sputnikarabic.ae/20231218/الحكومة-الإسرائيلية-توافق-على-بدء-الموساد-مفاوضات-تبادل-الأسرى-مع-حماس-1084224479.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
"القسام" في رسالة مبطنة إلى إسرائيل: المهمة أنجزت
09:43 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 10:03 GMT 18.12.2023)
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، رسالة مبطنة إلى الجيش الإسرائيلي، أكدت فيها أن الإسرائيليين "وصلوا متأخرين".
وقالت "القسام" في رسالة نشرتها عبر قناتها على "تلغرام"، ترجمت إلى ثلاث لغات، وهي العربية والعبرية والإنكليزية: "وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت".
وأرفقت "القسام" منشورها بعبارة "بعد قليل"، في إشارة إلى بيان لاحق قد يتضمن الكشف عن عملية محددة.
وكانت القسام قد أعلنت أمس الأحد، قيامها بتدمير دبابة غسرائيلية من نوع "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
ونشرت "القسام" مشاهد للحظة استهداف الدبابة الإسرائيلية، تظهر تصاعد أعمدة الدخان منها بشكل كثيف بعد الاستهداف.
وأصدر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بيانا أعلن فيه مقتل 4 من أفراده خلال معارك في قطاع غزة.
وبحسب موقع الجيش الإسرائيلي، فإن 4 عسكريين إضافيين قُتلوا خلال معارك في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي عدد القتلى العسكريين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 458 عسكريًا.
يذكر أن القناة الـ 12 الإسرائيلية كانت قد أعلنت أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، وافقت على إجراء مفاوضات بين رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، مع قطر ومصر
لإطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها بأن بارنيا قدم للقيادة السياسية الإسرائيلية الخطوط العريضة لصفقة محتملة للإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وحصل على الضوء الأخضر لمناقشة تفاصيلها مع وسطاء من مصر وقطر، مع الأخذ في الاعتبار الطلبات الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.