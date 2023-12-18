https://sputnikarabic.ae/20231218/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-للجيش-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك-وتكبده-خسائر-1084225152.html
القوات الروسية تصد 7 هجمات للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك وتكبده خسائر
القوات الروسية تصد 7 هجمات للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك وتكبده خسائر
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، أن القوات الروسية صدت 7 هجمات للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وكبدته... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T03:09+0000
2023-12-18T03:09+0000
2023-12-18T03:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح زيبينسكي في تصريح لـ"سبوتنيك" قائلا "صدت وحدات المشاة الميكانيكية التابعة للجيش السادس المشترك بدعم نيران المدفعية 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 115، واللواء 95 المحمول جوا التابعين للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك".وأضاف المسؤول الروسي أن القوات الروسية نجحت في صد الهجوم وأجبرت القوات المعادية على التراجع في الاتجاهين الغربي والجنوب الغربي، مشيرا إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 50 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية واحدة، ووحدتي مدفعية ذاتية الحركة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الأحد، أن القوات الروسية أحبطت 9 محاولات من القوات الأوكرانية للهجوم على محور خاركوف وعدة مناطق أخرى، ما أدى لتدمير المدرعات والآليات وتحييد مئات الجنود الأوكرانيين.وأوضحت الدفاع في بيان أمس الأحد، أنه تم قتل وإصابة نحو 650 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأضافت الدفاع الروسية: "تم القضاء على نحو 95 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 50 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيه، ونحو 90 عسكريًا أوكرانيًا على محور كراسني ليمان، وأكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 100 عسكري أوكراني على محور جنوب دونيتسك، ونحو 250 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك، بين قتيل وجريح".وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" ومقاتلة من طراز "سو-25"، واعتراض صاروخين لراجمات "هيمارس" وقنبلة موجهة "جدام"، وتدمير 91 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
القوات الروسية تصد 7 هجمات للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك وتكبده خسائر
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الغرب" التابعة للجيش الروسي، سيرغي زيبينسكي، أن القوات الروسية صدت 7 هجمات للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك، وكبدته خسائر في الأرواح والمعدات.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح زيبينسكي في تصريح لـ"سبوتنيك" قائلا "صدت وحدات المشاة الميكانيكية التابعة للجيش السادس المشترك بدعم نيران المدفعية 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي
115، واللواء 95 المحمول جوا التابعين للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك".
وأضاف المسؤول الروسي أن القوات الروسية نجحت في صد الهجوم وأجبرت القوات المعادية على التراجع في الاتجاهين الغربي والجنوب الغربي، مشيرا إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 50 عسكريًا ومركبة مشاة قتالية واحدة، ووحدتي مدفعية ذاتية الحركة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الأحد، أن القوات الروسية أحبطت 9 محاولات من القوات الأوكرانية
للهجوم على محور خاركوف وعدة مناطق أخرى، ما أدى لتدمير المدرعات والآليات وتحييد مئات الجنود الأوكرانيين.
وأوضحت الدفاع في بيان أمس الأحد، أنه تم قتل وإصابة نحو 650 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وأضافت الدفاع الروسية: "تم القضاء على نحو 95 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 50 عسكريًا أوكرانيًا على محور زابوروجيه، ونحو 90 عسكريًا أوكرانيًا على محور كراسني ليمان، وأكثر من 50 عسكريًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك، ونحو 100 عسكري أوكراني على محور جنوب دونيتسك، ونحو 250 عسكريًا أوكرانيًا على محور دونيتسك، بين قتيل وجريح".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" ومقاتلة من طراز "سو-25"، واعتراض صاروخين لراجمات "هيمارس" وقنبلة موجهة "جدام"، وتدمير 91 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة الدفاعات الروسية في مناطق متفرقة.