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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231218/القوات-الروسية-تصد-9-هجمات-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-1084235474.html
القوات الروسية تصد 9 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك
القوات الروسية تصد 9 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية خسرت نحو 190 عسكريًا، على محور دونيتسك. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T12:11+0000
2023-12-18T12:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات "الجنوب" الروسية، بإسناد من قوات المدفعية، وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، 9 هجمات للألوية 24 و28 الآليين، و81 و79 المظليين الهجوميين، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كورديوموفكا وبييلوغوروفكا ولينينسكوي، وشومي، ومارينكا".وتابع البيان: "على محور جنوب دونيتسك صدت وحدات تجمع (الشرق) من القوات المسلحة الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة، 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الوزارة إلى أن "خسائر العدو بلغت نحو 90 عسكريًا و3 سيارات شحن صغيرة ومدفع "غفوزديكا".وتابع البيان: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات المسلحة الروسية، وبدعم من الطيران والمدفعية، هجمتين من القوات الأوكرانية، في منطقة نوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه".وبحسب الوزارة، فإن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 30 عسكريًا، وتدمير سيارتين، ومدفع "دي-30".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231218/طائرات-تكتيكية-روسية-تدمر-مركز-قيادة-اللواء-الأول-للحرس-الوطني-الأوكراني--1084234935.html
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القوات الروسية تصد 9 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك

12:11 GMT 18.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورطاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة "كاماز" لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى "جبل نوفوروسيسك" الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
طاقم مجمع المدفعية المضادة للطائرات إس-60 المثبت على مركبة كاماز لفريق ضباط الاستطلاع التابعين للتشكيل العسكري بالمسى جبل نوفوروسيسك الهجومي المحمول جواً بمهمة قتالية في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية خسرت نحو 190 عسكريًا، على محور دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات من قوات "الجنوب" الروسية، بإسناد من قوات المدفعية، وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، 9 هجمات للألوية 24 و28 الآليين، و81 و79 المظليين الهجوميين، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كورديوموفكا وبييلوغوروفكا ولينينسكوي، وشومي، ومارينكا".

وأضافت: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 190 عسكريًا، إضافة إلى تدمير خمس عربات مشاة، بما في ذلك عربة مشاة برادلي أميركية الصنع، وسيارتين ومدفعي هاوتزر "مسيتا-بي"، ومدفع ذاتي الدفع طراز (أكاتسيا)، وثلاث مدفع هاوتزر "دي-30".

وتابع البيان: "على محور جنوب دونيتسك صدت وحدات تجمع (الشرق) من القوات المسلحة الروسية، بدعم من الطيران والمدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة، 4 هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأشارت الوزارة إلى أن "خسائر العدو بلغت نحو 90 عسكريًا و3 سيارات شحن صغيرة ومدفع "غفوزديكا".
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وتابع البيان: "في اتجاه زابوروجيه، صدت وحدات من القوات المسلحة الروسية، وبدعم من الطيران والمدفعية، هجمتين من القوات الأوكرانية، في منطقة نوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب الوزارة، فإن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 30 عسكريًا، وتدمير سيارتين، ومدفع "دي-30".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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