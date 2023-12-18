عربي
"القسام" ترد على كشف الجيش الإسرائيلي عن نفق لها بفيديو
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231218/المدفعية-الروسية-تدمر-تحصينات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1084232636.html
المدفعية الروسية تدمر تحصينات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
المدفعية الروسية تدمر تحصينات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق توجيه وحدات المدفعية الروسية من طراز "ميستا-إس" ضربات دقيقة على التجمعات العسكرية والعربات المدرعة وأفراد القوات... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T10:32+0000
2023-12-18T10:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نادي الفيديو
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_577d1ea52fd6d7965485b8fafeb25b46.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم المدافع الذاتية الدفع "ميستا-إس" بتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك".وأضافت: "وحدات المدفعية التابعة لمجموعة القوات "الغربية" تنفذ ضربات دقيقة على مدار الساعة على أهداف عسكرية مكشوفة ومواقع وتحصينات ومدرعات لعناصر العدو".وبحسب الدفاع، فإن أطقم المدفعية تعمل في أصعب الظروف من المواقع المجهزة وغير المجهزة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديوشاهد أيضا: مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديوشاهد أيضا: دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231206/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتستهدف-قوات-في-113-منطقة--1083803080.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c8634ae9230dde0a52275749f4193ff1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

المدفعية الروسية تدمر تحصينات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

10:32 GMT 18.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق توجيه وحدات المدفعية الروسية من طراز "ميستا-إس" ضربات دقيقة على التجمعات العسكرية والعربات المدرعة وأفراد القوات الأوكرانية، على محور كوبيانسك.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم المدافع الذاتية الدفع "ميستا-إس" بتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك".
وأضافت: "وحدات المدفعية التابعة لمجموعة القوات "الغربية" تنفذ ضربات دقيقة على مدار الساعة على أهداف عسكرية مكشوفة ومواقع وتحصينات ومدرعات لعناصر العدو".
وبحسب الدفاع، فإن أطقم المدفعية تعمل في أصعب الظروف من المواقع المجهزة وغير المجهزة.
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب عددا من الألوية الأوكرانية وتستهدف قوات في 113 منطقة
6 ديسمبر, 11:49 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
شاهد أيضا: جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديو
شاهد أيضا: مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديو
شاهد أيضا: دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMTРаненные в результате израильской бомбардировки палестинцы, доставленные в больницу в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصور06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала