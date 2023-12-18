https://sputnikarabic.ae/20231218/المدفعية-الروسية-تدمر-تحصينات-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1084232636.html

المدفعية الروسية تدمر تحصينات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

المدفعية الروسية تدمر تحصينات القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق توجيه وحدات المدفعية الروسية من طراز "ميستا-إس" ضربات دقيقة على التجمعات العسكرية والعربات المدرعة وأفراد القوات... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T10:32+0000

2023-12-18T10:32+0000

2023-12-18T10:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

نادي الفيديو

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية: "قامت أطقم المدافع الذاتية الدفع "ميستا-إس" بتدمير تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك".وأضافت: "وحدات المدفعية التابعة لمجموعة القوات "الغربية" تنفذ ضربات دقيقة على مدار الساعة على أهداف عسكرية مكشوفة ومواقع وتحصينات ومدرعات لعناصر العدو".وبحسب الدفاع، فإن أطقم المدفعية تعمل في أصعب الظروف من المواقع المجهزة وغير المجهزة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.شاهد أيضا: جنود روس يطلقون مسيرات انتحارية تفتك بأوكار نظام كييف... فيديوشاهد أيضا: مدفع "دي- 30" الروسي يدمر آليات أوكرانية مدججة بالذخائر... فيديوشاهد أيضا: دبابات "تي-72 بي3" تخترق الثلوج وتهاجم القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق تحول ناقلة جند أمريكية من طراز "إم-113" إلى "فتات"... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20231206/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-عددا-من-الألوية-الأوكرانية-وتستهدف-قوات-في-113-منطقة--1083803080.html

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