https://sputnikarabic.ae/20231218/بلغاريا-تصوت-لصالح-إلغاء-الضربية-المرتفعة-لعبور-الغاز-الروسي-1084237434.html
بلغاريا تصوت لصالح إلغاء الضربية المرتفعة لعبور الغاز الروسي
بلغاريا تصوت لصالح إلغاء الضربية المرتفعة لعبور الغاز الروسي
أفاد التلفزيون الوطني البلغاري بأن مجلس الشعب البلغاري صوت لصالح إلغاء الرسوم الجمركية المتزايدة على عبور الغاز الروسي. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T13:23+0000
2023-12-18T13:23+0000
2023-12-18T13:50+0000
روسيا
العالم
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وقرر النواب إلغاء "الرسوم العقابية" بعد أن قدمت المجر إنذارًا نهائيًا لبلغاريا وهددت باستخدام حق النقض ضد الانضمام إلى منطقة "شنغن".وقال رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "مواصلة التغيير"، كيريل بيتكوف، إن البلاد ستعود إلى خطة فرض الرسوم بعد تطوير "آلية شاملة" مع المفوضية الأوروبية.وفي الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، فرضت بلغاريا ضريبة غير مباشرة بقيمة 20 ليفاً (نحو عشرة يورو) عن كل ميغاوات/ساعة من الغاز الروسي العابر. تبلغ رسوم العبور الجديدة نحو خمس السعر الأساسي الحالي للغاز "TTF" (نحو 50 يورو لكل ميغاوات في الساعة). وعادةً، لا تتجاوز رسوم العبور نسبة قليلة من التكلفة الفعلية للغاز.ووصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الرسوم الجمركية البلغارية بأنها "عقابية"، والتي يتم فرضها عادة للحد من أنشطة الخصم. وأكد وزير المالية البلغاري، آسين فاسيليف، للصحيفة أن هدف الحكومة هو تقليص أرباح شركة "غازبروم" الروسية. وقالت المجر وصربيا في إعلان مشترك إن تصرفات بلغاريا تهدد إمداداتهما من الطاقة.وقال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن بلغاريا ليس لها الحق في زيادة رسوم نقل الغاز من روسيا، لأن هذا يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وفي السابق، أمرت محكمة الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار مماثل اتخذته إيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20231112/رئيس-غازبروم-الدول-الأوروبية-ما-زالت-تزود-بالغاز-الروسي-1083066734.html
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روسيا, العالم
بلغاريا تصوت لصالح إلغاء الضربية المرتفعة لعبور الغاز الروسي
13:23 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 13:50 GMT 18.12.2023)
أفاد التلفزيون الوطني البلغاري بأن مجلس الشعب البلغاري صوت لصالح إلغاء الرسوم الجمركية المتزايدة على عبور الغاز الروسي.
وقرر النواب إلغاء "الرسوم العقابية" بعد أن قدمت المجر إنذارًا نهائيًا لبلغاريا وهددت باستخدام حق النقض ضد الانضمام إلى منطقة "شنغن".
وقال رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب "مواصلة التغيير"، كيريل بيتكوف، إن البلاد ستعود إلى خطة فرض الرسوم بعد تطوير "آلية شاملة" مع المفوضية الأوروبية.
وفي الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الأول، فرضت بلغاريا ضريبة غير مباشرة بقيمة 20 ليفاً (نحو عشرة يورو) عن كل ميغاوات/ساعة من الغاز الروسي العابر. تبلغ رسوم العبور الجديدة نحو خمس السعر الأساسي الحالي للغاز "TTF" (نحو 50 يورو لكل ميغاوات في الساعة). وعادةً، لا تتجاوز رسوم العبور نسبة قليلة من التكلفة الفعلية للغاز.
ووصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الرسوم الجمركية البلغارية بأنها "عقابية"، والتي يتم فرضها عادة للحد من أنشطة الخصم. وأكد وزير المالية البلغاري، آسين فاسيليف، للصحيفة أن هدف الحكومة هو تقليص أرباح شركة "غازبروم" الروسية. وقالت المجر وصربيا في إعلان مشترك إن تصرفات بلغاريا تهدد إمداداتهما من الطاقة.
وقال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن بلغاريا ليس لها الحق في زيادة رسوم نقل الغاز من روسيا، لأن هذا يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وفي السابق، أمرت محكمة الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار مماثل اتخذته إيطاليا.