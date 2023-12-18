https://sputnikarabic.ae/20231218/بوتين-يقدم-للجنة-الانتخابات-المركزية-الروسية-أوراق-تسجيله-كمرشح-رئاسي-فيديو--1084240323.html

بوتين يقدم أوراق تسجيله كمرشح رئاسي للجنة الانتخابات المركزية الروسية... فيديو

بوتين يقدم أوراق تسجيله كمرشح رئاسي للجنة الانتخابات المركزية الروسية... فيديو

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أوراق تسجيله كمرشح... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T14:22+0000

2023-12-18T14:22+0000

2023-12-18T14:34+0000

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وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": "نعم، لقد قدم الرئيس بوتين، للجنة الانتخابات المركزية أوراق التسجيل".وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بطل روسيا المشارك في العملية العسكرية الخاصة من جمهورية دونيتسك الشعبية، أرتيم جوغا، عن خططه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية لولاية رئاسية جديدة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".وتنتهي ولاية بوتين، الحالية كرئيس للدولة، في 7 مايو/ أيار من العام المقبل 2024.وأقرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إجراء الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من 15 وحتى 17 مارس 2024.وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، إيلا بامفيلوفا، إن "مشروع القرار ينص على التصويت في الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أيام، 15 و16 و17مارس 2024".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، أنه مع اختلاف وجهات النظر، يجب على جميع القوى السياسية المسؤولة أن تتذكر أن الشيء الرئيسي هو مصير ومصالح روسيا وآمال وأحلام أطفالها، مشددًا، بالقول: "يجب علينا اتخاذ جميع القرارات بأنفسنا دون نصائح الآخرين من الخارج".وقال بوتين في كلمة له خلال المؤتمر الحادي والعشرين لحزب "روسيا الموحدة": "دائما، مع اختلاف وجهات النظر، يجب على جميع القوى السياسية المسؤولة أن تتذكر أن الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو مصير ومصالح روسيا والسعادة والآمال وأحلام أطفالنا وحق بلدنا في أن يكون قويا. كما تعلمون، وأود أن أضيف أيضا الحق والضرورة والحاجة الحيوية لتكون روسيا قوية، هذا يعني أن جميع الأشياء الثانوية غير الضرورية التي تفصلنا يجب أن توضع جانبا، وبالطبع، يجب علينا اتخاذ جميع القرارات بأنفسنا فقط، دون نصائح الآخرين من الخارج".

https://sputnikarabic.ae/20231217/مؤتمر-روسيا-الموحدة-يؤيد-بالإجماع-ترشيح-بوتين-لرئاسة-البلاد-فيديو-1084213271.html

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