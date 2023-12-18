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https://sputnikarabic.ae/20231218/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تستهدف-مجمع-ناصر-الطبي-فيديو-وصور-1084251685.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصور
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T22:10+0000
2023-12-18T22:10+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
إخراج جثمان أحد الضحايا الذين قُتلوا في القصف الإسرائيلي من سيارة إسعاف تصل إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة في 2 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصور

22:10 GMT 18.12.2023
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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من أوضاع إنسانية مأساوية.
وقصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية، مساء الأحد، مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينية، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.
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23:28 GMT 18.12.2023
إعلام: غارات إسرائيلية عنيفة غرب رفح جنوب قطاع غزة
22:12 GMT 18.12.2023
إعلام: تواصل القصف المدفعي والاشتباكات في المناطق الشمالية والشرقية لخانيونس بقطاع غزة
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