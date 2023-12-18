https://sputnikarabic.ae/20231218/حزب-الله-يعلن-استهداف-منصتين-للقبة-الحديدية-وإسرائيل-تؤكد-الرد-على-الضربات-1084242004.html
"حزب الله" يعلن استهداف منصتين "للقبة الحديدية" وإسرائيل تؤكد الرد على الضربات
"حزب الله" يعلن استهداف منصتين "للقبة الحديدية" وإسرائيل تؤكد الرد على الضربات
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، عن استهداف منصتين "للقبة الحديدية" الإسرائيلية شمالي مستعمرة كابري بسلاح المدفعية. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T15:10+0000
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وجاء في بيان "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 18-12-2023 منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري بسلاح المدفعية وحققوا فيهما إصابات دقيقة".وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "قبل وقت قليل، نفذت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي ضربات على عدد من الأهداف لـ"حزب الله"، بما في ذلك البنية التحتية الإرهابية ونقطة إطلاق ومنشأة عسكرية".وأوضح الجيش أن "صفارات الإنذار التي أطلقت سابقا في شمال إسرائيل كانت بسبب تسلل هدف جوي، بواسطة صواريخ أطلقت من لبنان".وأوضح الجيش أن "قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر إطلاق الصواريخ".وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.وهددت إسرائيل مرارًا بتحويل بيروت إلى غزة ثانية، في حال تمادى "حزب الله" في قصفه.وفي المقابل، أكدت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231217/حزب-الله-يعلن-مقتل-وإصابة-عدد-من-الجنود-الإسرائيليين-على-الحدود-اللبنانية-1084217079.html
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العالم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم العربي, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
"حزب الله" يعلن استهداف منصتين "للقبة الحديدية" وإسرائيل تؤكد الرد على الضربات
15:10 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 15:11 GMT 18.12.2023)
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، عن استهداف منصتين "للقبة الحديدية" الإسرائيلية شمالي مستعمرة كابري بسلاح المدفعية.
وجاء في بيان "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 18-12-2023 منصتين للقبة الحديدية في شمال مستعمرة كابري بسلاح المدفعية وحققوا فيهما إصابات دقيقة".
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب عددًا من أهداف "حزب الله" اللبناني في لبنان، بما في ذلك البنية التحتية ونقطة إطلاق الصواريخ ومنشأة عسكرية.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "قبل وقت قليل، نفذت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي ضربات على عدد من الأهداف لـ"حزب الله"، بما في ذلك البنية التحتية الإرهابية ونقطة إطلاق ومنشأة عسكرية".
وأوضح الجيش أن "صفارات الإنذار التي أطلقت سابقا في شمال إسرائيل كانت بسبب تسلل هدف جوي، بواسطة صواريخ أطلقت من لبنان".
وأوضح الجيش أن "قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر إطلاق الصواريخ".
وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا، فضلاً عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع.
وهددت إسرائيل مرارًا بتحويل بيروت إلى غزة ثانية
، في حال تمادى "حزب الله" في قصفه.
وفي المقابل، أكدت حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها كما لا يتحملها، معتبرة أن قرار الحرب والتصعيد على الحدود الجنوبية بيد إسرائيل.