https://sputnikarabic.ae/20231218/خبير-أوكرانيا-في-حالة-عجز-اقتصادي-شامل-ولا-يمكنها-القيام-بخطة-بديلة-1084238271.html
خبير: أوكرانيا في حالة عجز اقتصادي شامل ولا يمكنها القيام بخطة بديلة
خبير: أوكرانيا في حالة عجز اقتصادي شامل ولا يمكنها القيام بخطة بديلة
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T13:37+0000
2023-12-18T13:37+0000
2023-12-18T13:47+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: أوكرانيا في حالة عجز اقتصادي شامل ولا يمكنها القيام بخطة بديلة
خبير: أوكرانيا في حالة عجز اقتصادي شامل ولا يمكنها القيام بخطة بديلة
مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعلن أن "كييف ستستخدم خطة بديلة إذا لم تتلق أموالًا من الغرب"، ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:إسرائيل و"حماس" مستعدتان لبحث سبل وقف إطلاق النار لاستئناف الهدنة في غزة. يقول الخبير بالشأن السياسي وعضو المؤتمر العام في الحملة الدولية للدفاع عن القدس، الأستاذ فارس فحماوي، في حديث لبرنامجنا: غرق أكثر من 60 شخصا بينهم نساء وأطفال قبالة سواحل ليبيا. عن آخر التفاصيل، تحدث لبرنامجنا مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا، الزميل ماهر الشاعري، قائلًا:كما أوضح رئيس إدارة مكافحة الهجرة والتهريب سابقا العميد جلال الدرسي، أسباب هذه الحادثة والحلول الممكنة، حيث قال: الخارجية الصينية تقترح ثلاث نقاط لتحسين العلاقات بين الرياض وطهران، ويقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا:بدوره، يقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفى، في حديث لبرنامجنا:روسيا لا تعاني من العقوبات الغربية، وألمانيا تشن حربًا اقتصادية ليس ضد الاتحاد الروسي بل ضد نفسها. عن هذا الموضوع، تحدث الأستاذ رضوان قاسم، مؤسس وصاحب مركز "بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية"، حول حال الاقتصاد الأوروبي: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، بدأتا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1998، كجزء من عملية "ثعلب الصحراء"، بشن هجمات صاروخية على الأراضي العراقية.يقول الخبير في الشأن العراقي محمد الفيصل، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
بلا قيود, аудио
خبير: أوكرانيا في حالة عجز اقتصادي شامل ولا يمكنها القيام بخطة بديلة
13:37 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 13:47 GMT 18.12.2023)
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناديا هلال
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعلن أن "كييف ستستخدم خطة بديلة إذا لم تتلق أموالًا من الغرب"، ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
لا أعتقد أن الأوكرانيين يمتلكون حقيقة خطة بديلة، لإن الكل يدرك أن أوكرانيا منذ زمن في حالة عجز، وكل ما تقوم به قائم على الدعم الغربي، وبالتالي الخطة "ب" تشمل موارد مالية، والكل يعرف أن كييف في حالة عجز منذ بدء العملية العسكرية، في شباط/ فبراير 2022.
إسرائيل و"حماس" مستعدتان لبحث سبل وقف إطلاق النار لاستئناف الهدنة في غزة. يقول الخبير بالشأن السياسي وعضو المؤتمر العام في الحملة الدولية للدفاع عن القدس، الأستاذ فارس فحماوي، في حديث لبرنامجنا:
المقاومة الفلسطينية لها شرطين أساسيين: أولا، وقف إطلاق النار قبل إجراء أي مفاوضات حول الأسرى وغيرها. ثانيًا، تبييض السجون وفكّ الحصار. المقاومة الفلسطينية الآن يمثلها أخوتنا في حماس والجهاد الإسلامي، ورفاقنا في الجبهة الشعبية وكتائب المقاومة في الأرض المحتلة، والجماهير الفلسطينية جميعها ستلتف حولها. استراتيجية الأمريكان واضحة، هم يريدون حماية الكيان الصهيوني من الإنهيار.
غرق أكثر من 60 شخصا بينهم نساء وأطفال قبالة سواحل ليبيا. عن آخر التفاصيل، تحدث لبرنامجنا مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا، الزميل ماهر الشاعري، قائلًا:
المهاجر الغير شرعي لديه هدف أساسي وهو الوصول إلى أوروبا، ولا يمكن أن يتراجع عن هذا الحلم. هناك مراكز كثيرة لمهربي البشر في غرب ليبيا، في مدينة زوارة تحديدًا، والتي اشتهرت بهذه التجارة، وهناك مراكز محدودة في الشرق الليبي.
كما أوضح رئيس إدارة مكافحة الهجرة والتهريب سابقا العميد جلال الدرسي، أسباب هذه الحادثة والحلول الممكنة، حيث قال:
ليبيا تعاني من كونها بلد العبور إلى أوروبا. تمّ شبه السيطرة على الشواطئ الليبية الشرقية، ولكن هذا الأمر لا ينتهي بالشكل الدائم. الشعب الليبي غير راضٍ على الهجرة الغير شرعية لما سببت له من مشاكل. المطلوب هو تدريب عناصر الشرطة على مكافحة الهجرة الغير شرعية، ودعم الأمم المتحدة لمقاومة الهجرة عن طريق البحر من خلال زوارق وتدريب وكاميرات لمراقبة الشواطئ.
الخارجية الصينية تقترح ثلاث نقاط لتحسين العلاقات بين الرياض وطهران، ويقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا:
صحيح أن إيران تريد التقارب مع السعودية، وتريد التهدئة في المنطقة، وأن تنعم بالأمن والسلام، لكن السعودية على العكس من ذلك.
بدوره، يقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفى، في حديث لبرنامجنا:
العلاقات السعودية الإيرانية تقوم على قاعدتين، سعودية وإيرانية، والقاعدة السعودية تقول إن المنطقة يجب أن تتجه إلى السلام والأمن، لأن التنمية الاقتصادية تتطلب ذلك، لكن ما نراه من الجانب الإيراني مسألة السلام، التي لم تتضح بعد على أرض الواقع.
روسيا لا تعاني من العقوبات الغربية، وألمانيا تشن حربًا اقتصادية ليس ضد الاتحاد الروسي بل ضد نفسها. عن هذا الموضوع، تحدث الأستاذ رضوان قاسم، مؤسس وصاحب مركز "بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية"، حول حال الاقتصاد الأوروبي:
كل السياسات التي تتخذها الحكومة الألمانية اليوم هي ضد المصالح الألمانية وضد الشعب الألماني. ستعود العلاقات إلى أفضل حال فيما لو ابتعدت ألمانيا عن السياسات الأمريكية أو على الأقل لو وقفت محايدة كما فعلت هنغاريا. روسيا هي الرئة الاقتصادية لكل الدول الأوروبية. الطاقة الروسية هي الأنظف والأرخص والأقرب للوصول.
الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، بدأتا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1998، كجزء من عملية "ثعلب الصحراء"، بشن هجمات صاروخية على الأراضي العراقية.
يقول الخبير في الشأن العراقي محمد الفيصل، في حديث لبرنامجنا:
لا شك أن تداعيات التدخلات الغربية في التسعينيات، وخاصة الأمريكية، كبيرة جدا على المنطقة بشكل عام وعلى العراق بشكل خاص، وكان بمثابة التمهيد لغزو العراق، كما حصل في عام 2003، وما أدى إلى فوضى كبيرة في البلاد.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...