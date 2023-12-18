https://sputnikarabic.ae/20231218/خبير-أوكرانيا-في-حالة-عجز-اقتصادي-شامل-ولا-يمكنها-القيام-بخطة-بديلة-1084238271.html

خبير: أوكرانيا في حالة عجز اقتصادي شامل ولا يمكنها القيام بخطة بديلة

خبير: أوكرانيا في حالة عجز اقتصادي شامل ولا يمكنها القيام بخطة بديلة

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T13:37+0000

2023-12-18T13:37+0000

2023-12-18T13:47+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: أوكرانيا في حالة عجز اقتصادي شامل ولا يمكنها القيام بخطة بديلة خبير: أوكرانيا في حالة عجز اقتصادي شامل ولا يمكنها القيام بخطة بديلة

مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعلن أن "كييف ستستخدم خطة بديلة إذا لم تتلق أموالًا من الغرب"، ويقول الخبير المالي والاقتصادي الدولي الدكتور محمد موسى، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:إسرائيل و"حماس" مستعدتان لبحث سبل وقف إطلاق النار لاستئناف الهدنة في غزة. يقول الخبير بالشأن السياسي وعضو المؤتمر العام في الحملة الدولية للدفاع عن القدس، الأستاذ فارس فحماوي، في حديث لبرنامجنا: غرق أكثر من 60 شخصا بينهم نساء وأطفال قبالة سواحل ليبيا. عن آخر التفاصيل، تحدث لبرنامجنا مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا، الزميل ماهر الشاعري، قائلًا:كما أوضح رئيس إدارة مكافحة الهجرة والتهريب سابقا العميد جلال الدرسي، أسباب هذه الحادثة والحلول الممكنة، حيث قال: الخارجية الصينية تقترح ثلاث نقاط لتحسين العلاقات بين الرياض وطهران، ويقول الخبير في الشأن الإيراني محمد غروي، في حديث لبرنامجنا:بدوره، يقول عضو مجلس الشورى السعودي السابق الدكتور محمد آل زلفى، في حديث لبرنامجنا:روسيا لا تعاني من العقوبات الغربية، وألمانيا تشن حربًا اقتصادية ليس ضد الاتحاد الروسي بل ضد نفسها. عن هذا الموضوع، تحدث الأستاذ رضوان قاسم، مؤسس وصاحب مركز "بروجن للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية"، حول حال الاقتصاد الأوروبي: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ، بدأتا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1998، كجزء من عملية "ثعلب الصحراء"، بشن هجمات صاروخية على الأراضي العراقية.يقول الخبير في الشأن العراقي محمد الفيصل، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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عماد الطفيلي https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg

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