https://sputnikarabic.ae/20231218/خبير-إيران-ستقوم-بالرد-على-أية-عمليات-قرصنة-في-البحر-الأحمر-وخليج-عدن--1084237889.html
خبير: إيران هي رأس الحربة في الدول الإقليمية القائمة ضد الولايات المتحدة
خبير: إيران هي رأس الحربة في الدول الإقليمية القائمة ضد الولايات المتحدة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T13:35+0000
2023-12-18T13:35+0000
2023-12-18T14:00+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: إيران ستقوم بالرد على أية عمليات قرصنة بحرية في البحر الأحمر وخليج عدن
خبير: إيران ستقوم بالرد على أية عمليات قرصنة بحرية في البحر الأحمر وخليج عدن
تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إمكانية ضرب أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية بشكل مباشر، وذلك ردًا على الهجمات المتصاعدة من الجماعة على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر. حول هذا الموضوع وموقف إيران في حال نفذت الولايات المتحدة اعتداءها، تحدث لـ"شؤون عسكرية" المحلل السياسي والخبير العسكري الدكتور فراس شبول، قائلا:خبير: الجيش الأوكراني ليس جيشا مؤهلا للخوض في معارك كبرى مع دول كبرىبدأت تظهر إرهاصات الحرب الأهلية في أوكرانيا مع وقوع الدولة الأوكرانية بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية، بينما تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من الهزيمة تلو الهزيمة. يترافق كل ذلك مع وجود نظام صارم لقمع هذه الاحتجاجات، بما في ذلك قتل الناس. عن هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط:خبير: الولايات المتحدة قوة محتلة لا يمكن أن تبقى في هذه الأرض السوريةكتب الإعلام التركي أن الولايات المتحدة، بإجرائها مناورات مشتركة في سوريا مع مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ستخسر أنقرة كحليف، وقد أصبحت هذه التدريبات إحدى أهم القضايا الحالية في الحياة الاجتماعية والسياسية لتركيا. حول هذا تحدث لبرنامجنا الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ منذر بركات:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: إيران هي رأس الحربة في الدول الإقليمية القائمة ضد الولايات المتحدة
13:35 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 14:00 GMT 18.12.2023)
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إمكانية ضرب أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" اليمنية بشكل مباشر، وذلك ردًا على الهجمات المتصاعدة من الجماعة على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر. حول هذا الموضوع وموقف إيران في حال نفذت الولايات المتحدة اعتداءها، تحدث لـ"شؤون عسكرية" المحلل السياسي والخبير العسكري الدكتور فراس شبول، قائلا:
"نحن نتحدث عن حضارة عمرها آلاف السنين.. نعم طبول الحرب التي تُقرع الآن هي قائمة منذ عقود طويلة وعين الولايات المتحدة والاستعمار هي دائما على هذا المنطق، أما بالنسبة لإيران فهي رأس الحربة في الدول الإقليمية القائمة ضد الولايات المتحدة والكل يعلم بأن القوة العسكرية التي تقوم بها اليمن في البحر الأحمر هي بدعم من إيران بشكل واضح وصريح وليس مخفيا على أحد وستقوم إيران بالرد على أية عمليات قرصنة بحرية في البحر الأحمر وخليج عدن والخليج الفارسي (العربي)".
خبير: الجيش الأوكراني ليس جيشا مؤهلا للخوض في معارك كبرى مع دول كبرى
بدأت تظهر إرهاصات الحرب الأهلية في أوكرانيا مع وقوع الدولة الأوكرانية بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية، بينما تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من الهزيمة تلو الهزيمة. يترافق كل ذلك مع وجود نظام صارم لقمع هذه الاحتجاجات، بما في ذلك قتل الناس. عن هذا تحدث الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيط:
"اعتمدت أوكرانيا في هذه الحرب التي دخلتها على المال الأمريكي والأوروبي وعلى السلاح الغربي وكان يجب على أوكرانيا أن تعلم أن أي قرار خارجي يُتخذ بضبط هذه الأموال والمساعدات سيرتد بشكل سلبي وسيء عليها، وهذا ما حصل بالفعل واليوم بدأ الحديث بشكل جدي عن قطع المساعدات كليا من الغرب لأن الأموال الغربية لم تعد متوفرة لتمويل أوكرانيا، لذلك الوضع الاقتصادي الذي يتجه نحو الانهيار يرتد على كل نواحي الحياة في أوكرانيا، ولا سيما أن الجيش الأوكراني ليس جيشا مؤهلا للخوض في معارك كبرى مع دول كبرى".
خبير: الولايات المتحدة قوة محتلة لا يمكن أن تبقى في هذه الأرض السورية
كتب الإعلام التركي أن الولايات المتحدة، بإجرائها مناورات مشتركة في سوريا مع مقاتلين من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ستخسر أنقرة كحليف، وقد أصبحت هذه التدريبات إحدى أهم القضايا الحالية في الحياة الاجتماعية والسياسية لتركيا. حول هذا تحدث لبرنامجنا الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ منذر بركات:
"إن تصريح وزارة الدفاع التركية حول هذه المناورات يشير في مكان ما إلى سوء في هذه المرحلة في هذه العلاقات، لأن تركيا تعتبر حزب العمال الكردستاني والفصائل الكردية المناوئة لها تشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي التركي وهذا ما أعتقده لا يمكن أن تقبل به تركيا لا اليوم ولا في المستقبل، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن لها أن تبقى في هذه الأرض السورية هي قوة محتلة ولا يمكن أن تستمر ولم يسجل التاريخ أن محتلا بقي إلى الأبد في أرض احتلها".
التفاصيل في الملف الصوتي...