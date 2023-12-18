https://sputnikarabic.ae/20231218/خبير-عسكري-أمريكي-يكشف-سبب-عدم-فعالية-أي-تمويل-من-واشنطن-لكييف-1084228494.html

خبير عسكري أمريكي يكشف سبب عدم فعالية أي تمويل من واشنطن لكييف

خبير عسكري أمريكي يكشف سبب عدم فعالية أي تمويل من واشنطن لكييف

أفاد بريان بيرليتيك، جندي مشاة البحرية الأمريكية السابق، بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على شراء أي شيء بأموال الولايات المتحدة لأن الغرب غير قادر على اللحاق... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T08:41+0000

2023-12-18T08:41+0000

2023-12-18T08:41+0000

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وقال بيرليتيك عبر قناته على "يوتيوب": "لا يهم ما إذا كان سيكون هناك تمويل (لأوكرانيا)، ومضاعفة المساعدات ليست مهمة أيضًا. ولا يهم مقدار المال الذي تملكه لشراء القذائف إذا كان هناك عدد قليل جدًا من هذه القذائف المعروضة للبيع".ووفقا لبيرليتيك، فإن الخلافات في الغرب بشأن تمويل كييف في حد ذاتها ليس لها أي معنى. والمشكلة بالنسبة لأوكرانيا لا تكمن في وقف المساعدات المالية، بل في استنزاف الموارد العسكرية المادية الغربية.وأضاف: "إنهم (الغرب) غير قادرين على المقارنة مع روسيا أو تجاوزها (في إنتاج الأسلحة)".وفي وقت سابق، منع الجمهوريون مجلس الشيوخ من النظر في طلب البيت الأبيض لتوفير الأموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى، ما مجموعه 106 مليارات دولار، منها 61 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا.وقد ذكرت موسكو مرارًا وتكرارًا، أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا، ولا تؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، في حين يصبح نقل الأسلحة هدفًا مشروعًا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20231217/مجلس-الشيوخ-الأمريكي-لن-نتوصل-لاتفاق-حماية-الحدود-والمساعدة-لأوكرانيا-قبل-2024--1084217257.html

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