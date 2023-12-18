https://sputnikarabic.ae/20231218/صحيفة-قمة-ثلاثية-في-وارسو-رئيس-الموساد-يلتقي-رئيس-وزراء-قطر-ورئيس-وكالة-المخابرات-المركزية-1084235033.html

صحيفة: قمة ثلاثية في وارسو.. رئيس "الموساد" يلتقي رئيس وزراء قطر ورئيس وكالة المخابرات المركزية

صحيفة: قمة ثلاثية في وارسو.. رئيس "الموساد" يلتقي رئيس وزراء قطر ورئيس وكالة المخابرات المركزية

كشفت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن استمرار مباحثات ثلاثية أمريكية إسرائيلية قطرية في أوروبا، في محاولة للتوصل لاتفاق جديد لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T12:06+0000

2023-12-18T12:06+0000

2023-12-18T12:06+0000

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وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، التقى رئيس "الموساد"(الاستخبارات الخارجية) دافيد برنيع، في العاصمة البولندية وارسو، برئيس وزراء قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التفاصيل، لم تسمها، إن "المفاوضات من المتوقع أن تكون أطول وأكثر تعقيدا وصعوبة من المعتاد".وقالت الصحيفة: "منذ الحادث المأساوي الذي سُمح بنشره، يوم الجمعة الماضية، والذي قُتل فيه ثلاثة مختطفين بالخطأ برصاص جنود الجيش الإسرائيلي بعد فرارهم من خاطفيهم في قطاع غزة، كثفت عائلات المختطفين الضغط للترويج للصفقة من أجل إطلاق سراح المختطفين".وقال العائلات في بيان: "مطلبنا من مجلس الحرب تقديم مقترح إسرائيلي لإطلاق سراح المختطفين، في ذات الوقت، الذي يتم فيه العمل العسكري. الرسالة إلى أعضاء مجلس الحرب هي أنه إذا لم يتم وضع اقتراح إسرائيلي، وحشد العالم لتنفيذه، فإن عدد القتلى سيتزايد".ويوم أمس الأحد، نقلت وكالة أنباء غربية عن مسؤولين أمنيين مصريين، أن هناك استعدادًا من جانب كل من إسرائيل و"حماس" لتنفيذ وقف إطلاق نار آخر لصالح صفقة تبادل أسرى. وبحسب المصادر، فإن "حماس" تصر على تحديد قائمة المحتجزين المقرر إطلاق سراحهم من جانب واحد، وتوافق إسرائيل فعليًا على هذا الطلب، ولكنها تطلب الاطلاع على الأسماء مسبقًا، والحصول أيضًا على جدول زمني يتم خلاله إطلاق سراحهم من أجل تحديد تاريخ ومدة وقف إطلاق النار. ومن ناحية أخرى، تطالب "حماس" أيضًا بانسحاب القوات الإسرائيلية، خلف خطوط محددة مسبقًا، ووفقا المصادر، فإن "إسرائيل لا توافق على هذا الشرط".

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إسرائيل, حركة حماس, قطاع غزة, قطر, العالم, أخبار العالم الآن